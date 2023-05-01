История не из сладких! Как известный мальчик из этикетки сгущенки помогает военным и изучает нашу историю

Лицом известной с детства первомайской сгущенки оказался одесский историк, ученый и волонтер Александр Бабич. До начала полномасштабной войны мужчина занимался научной деятельностью и имел свой туристический бизнес. Уже больше года его офис служит волонтерским центром.

Как работает волонтерский центр

В волонтерском центре работает семь человек. Все, кроме Александра, переселенцы из Херсонской области. Их объединило не только общее дело, но и любовь к истории своей страны. Большинство из них учителя, историки и ученые. Теперь передают военным на фронт автомобили, амуницию и собранные своими руками тактические аптечки.

Александр рассказывает, что за это время удалось передать военным на фронт 25 автомобилей, 500 рюкзаков, 1500 аптечек и десятки тысяч турникетов. Другое перечислить сложно.

Воины часто передают с фронта так называемые подарки, например, отстрелянные тубусы. Из таких подарков начал образовываться настоящий музей, ведь здесь есть и винт от вражеского вертолета из Чернобаевки, и обломки российских ракет.

Также Александр как научный работник помогал с эксгумацией тел украинских военных и врагов на деоккупированных территориях. Кроме того, как историк исследует места расстрелов одесситов во время большого террора, собирает доказательства современного геноцида украинцев, пишет диссертацию о многовековой войне России против Украины. А также участвует в переименовании одесских улиц.

А вспоминая историю со сгущенкой, Александр смущается. Его дедушка еще в советское время занимал руководящую должность на Первомайском молочноконсервном заводе и часто брал внука с собой на работу. Так мужчина и стал всем известным мальчиком из этикетки сгущенки.

Волонтеры помогают людям в самых горячих точках. На равных работают как женщины, так и мужчины. Ранее мы рассказывали, как женщины-волонтеры Красного Креста помогают Украине.

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Фото: twitter / denys_sokolov