Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах

За время полномасштабного вторжения украинцы стали единым фронтом, чтобы совместно и эффективно одолеть российского врага.

В Николаеве волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста с начала полномасштабной войны работают бок о бок с медиками и спасателями. Девушки уже привыкли к бронежилетам и шлемам. Вместе со своими собратьями выезжали на места вражеских обстрелов Николаева, а сейчас — ежедневно эвакуируют людей из соседнего Херсона.

Волонтер Екатерина Литвинова вспоминает свой первый выезд в бригаде скорой помощи на обстрел остановки общественного транспорта в Николаеве. Признается, было страшно, а сердце билось невыносимо громко и сильно.

Она стала первой женщиной, вступившей в отряд. Говорит: знала, что ее может ждать здесь.

Мое условие было таким: буду работать наравне с другими.

Другая волонтер — Татьяна Колесниченко, — говорит: распределения на мужчин и женщин у них нет. Но мужчины все же берегут своих коллег.

А вот Валерия Харченко приезжает сюда уже в пятый раз, как волонтер из Израиля. Она хотела помогать тем, кто остался в Николаеве без света и воды, в полном затруднении и под постоянными обстрелами.

Сама Валерия говорит: война сменила женщин. Поэтому и она планирует помогать Украине и дальше, а еще — попасть в ряды Госпитальеров.

Как работают госпитальеры и с чем приходится встречаться на фронте боевым медикам, мы писали в нашем другом материале.

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