Розподілу на чоловіків та жінок немає! Як працюють волонтерки Червоного Хреста в небезпечних місцях

За час повномасштабного вторгнення українці стали єдиним фронтом, аби спільно та ефективно побороти російського ворога.

У Миколаєві волонтерки загону швидкого реагування Червоного Хреста від початку повномасштабної війни працюють пліч-о-пліч з медиками та рятувальниками. Дівчата вже звикли до бронежилетів та шоломів. Разом зі своїми побратимами виїжджали на місця ворожих обстрілів Миколаєва, а нині — чи не щодня евакуюють людей із сусіднього Херсона.

Волонтерка Катерина Літвінова пригадує свій перший виїзд в бригаді швидкої допомоги на обстріл зупинки громадського транспорту у Миколаєві. Зізнається: було страшно, а серце билося нестерпно гучно та сильно.

Вона стала першою жінкою, що вступила до загону. Каже: знала, що її може тут чекати.

Моя умова була така: буду працювати на рівні з іншими.

Інша волонтерка — Тетяна Колесніченко, — каже: розподілу за статтю в них немає. Але чоловіки справді бережуть своїх жінок-колег.

А ось Валерія Харченко приїздить сюди вже вп’яте як волонтерка з Ізраїлю. Вона хотіла допомагати тим, хто залишився в Миколаєві без світла та води, у повній скруті та під постійними обстрілами.

Сама Валерія каже: війна змінила жінок. Тож і вона планує допомагати Україні й надалі, а ще — потрапити до лав Госпітальєрів.

Як працюють Госпітальєри та з чим доводиться стикатися на фронті бойовим медикам, писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!