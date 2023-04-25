Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли

Російські окупанти вперто атакують Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог обстрілює місто навіть зранку, а також скидає снаряди з дронів.

Атаки зазнала прибережна зона Каховського водосховища. Під ударом опинилася рятувальна станція на воді та довколишні будинки. Двоє рятувальників і місцевий житель були поранені. Одна людина з мінно-вибуховими ураженнями досі в лікарні.

Начальник аварійно-рятувальної служби Нікополя Сергій Варакута розповідає, як окупанти атакували його базу з дронів. Спершу запустили їх зранку з окупованого Енергодара, вдарили по адміністративній будівлі, де саме перебував рятувальник.

33-річного чоловіка контузило, а приміщення треба ремонтувати як ззовні, так і зсередини. Згодом окупанти атакували стоянку для човнів. Біля неї перебував начальник зміни, він не встиг сховатися. Від атаки дронами постраждав ще один місцевий житель.

Окупанти продовжують тероризувати Нікополь і протягом дня. Гуманітарну допомогу мешканцям доводиться роздавати під звуки вибухів. Місцеві до цього звикли та кажуть, що не так страшко, коли вибухає далеко.

Під час останнього обстрілу Нікополя, крім комунального закладу, пошкоджень зазнали два житлові будинки, господарські споруди, автомобіль та лінія електропередачі.

Наші захисники роблять усе, щоб прогнати ворога з нашої землі, щоб він перестав тероризувати мирне населення. Раніше ми розповідали про вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку. ЗСУ повернули позиції, з яких ворог атакував і військових, і цивільних.

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