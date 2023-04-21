Україна

Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 21 Квітня 2023, 21:00
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції

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