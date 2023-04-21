Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій

Попри інтенсивні артилерійські й авіаудари на Вугледарському напрямку наші бійці потроху повертають під свій контроль українські землі.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша напередодні влаштували росіянам справжнє пекло і прогнали їх одразу з кількох позицій. Частина окупантів вже ніколи не зможе потрапити додому.

Понад півроку росіяни контролювали ці позиції. Звідти вони завдавали ударів не лише по наших військових, а й по мирному населенню.

— За ці позиції бої точилися та не вщухали ще з минулого літа. Спочатку це була наша земля та наші позиції, потім росіяни їх відбили, — розповідає військовослужбовець Тарас.

Андрій — один з бійців, які повертали землі, — розповідає, що після Великодня підхопили вдалий момент та атакували на світанку. Спочатку накрили артилерією, а потім почали штурм.

Бійці відбили одну позицію, а потім взялися штурмувати іншу. Ближні бої тривали кілька годин, одні росіяни відстрілювалися, інші — намагалися втекти.

Один боєць розповідає, що у небі працювала ворожа авіація, а окупанти використовували фосфорні бомби. На щастя, ніхто не постраждав.

Паралельно працювали наші дрони, які допомогли “заспокоїти” ворожу артилерію та міномети. Бійці 68-ї бригади закріпилися на позиціях та сподіваються, що надалі під свій контроль братимуть ще більші території.

Усі чекають контрнаступу ЗСУ та повернення наших територій. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про деталі контрнаступу ЗСУ.

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