Про жодне оточення мови не йде! Військовий розповів про бої в Бахмуті та становище росіян

Бахмутський напрямок залишається епіцентром російського наступу. Окупанти сконцентрували в місті Бахмут сили та намагаються повністю захопити територію.

Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат, — пише командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram.

Про те, чи здобувають окупанти перемогу у Бахмуті та яку кампанію для наступу ворог обрав, в ефірі телемарафону Єдині новини розповів солдат-гранатометник п’ятої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк на псевдо Мамай.

Бахмут сьогодні

За словами бійця, через погіршення погодних умов нині в Бахмуті стало спокійніше. Проте кілька днів до того окупанти безперервно били по місту та його околицях з усього свого озброєння.

— Ворожі атаки тривають безупинну, але ворог не може атакувати всю лінію фронту. Тому росіяни шукають “сліпу” ділянку, концентруються та намагаються наступати звідти, — каже Мамай.

Ворог має величезні втрати. Нещодавно вони намагалися пройти штурмом не лише в центр міста, а й з північного напрямку, використовуючи авіацію.

Військовий Мамай каже, що через величезні втрати за відносно малу кількість здобутих метрів, у росіян падає військовий та моральний дух.

— Ми повністю виконуємо свою роботу. Стоїмо тут і зменшуємо військовий потенціал ворога, сюди працює постачання. Звісно, це пекельні умови, обстріли йдуть постійно, військові не мають перепочинку.

Про жодне оточення чи катастрофу для українського фронту навіть не йде мови. Щобільше, мені здається, що росіяни перебувають у стані відчаю і розуміють, що їхня кампанія скоро закінчиться, — наголосив український військовий.

Також Сиротюк зазначив, що в напрямку Бахмута працює кілька трас постачання, а ворог досі не зміг їх перекрити.

Відомо, що з міста та поселень навколо також досі триває примусова евакуація мирних жителів. Як на неї потрапити та куди відвозять ВПО, ми писали в іншому матеріалі.

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