Війна в Україні

Про жодне оточення мови не йде! Військовий розповів про бої в Бахмуті та становище росіян

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Квітня 2023, 20:30
Бахмут
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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