Тактика окупантів — живий щит з колаборантів: карта бойових дій в Україні 20 квітня в режимі онлайн

Активні обстріли та наступи на карті бойових дій йдуть одночасно з підготовкою оборонних позицій, що засвідчує, як загарбницькі бажання окупантів суперечать реальності — їм не залишиться місця на українській землі.

Коли та як розпочнеться наступ наших захисників невідомо нікому, окрім них.

Та все ж таки в Україну продовжує прибувати нове озброєння, зокрема і зенітно-ракетні установки ППО Patriot. Тож з кожним видом зброї та новим днем ми стаємо ближчими до перемоги України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують оборонні приготування на півдні України.

Водночас Кремль продовжує зусилля з інтеграції проксі-формувань зі звичайними російськими військами.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БПЛА типу Шахед-136. Десять з них були знищені нашими захисниками.

Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись “живим щитом”.

Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.

Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Також раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про українські контрнаступальні дії.

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