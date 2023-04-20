Тактика окупантов — живой щит из коллаборантов: карта боевых действий в Украине 20 апреля в режиме онлайн

Активные обстрелы и наступления на карте боевых действий идут одновременно с подготовкой оборонительных позиций, что свидетельствует, как захватнические желания оккупантов противоречат реальности — им не останется места на украинской земле.
Когда и как начнется наступление наших защитников, неизвестно никому, кроме них.
И все же в Украину продолжает прибывать новое вооружение, в том числе зенитно-ракетные установки ПВО Patriot. Так что с каждым видом оружия и новым днем мы становимся ближе к победе Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.
В то же время, Кремль продолжает усилия по интеграции прокси-формирований с обычными российскими войсками.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БПЛА типа Шахед-136. Десять из них были уничтожены нашими защитниками.
Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.
На Купянском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Зализное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время в течение суток произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Зализничное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области, Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и Херсон.
Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь “живым щитом”.
Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь “живым щитом”.
Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.
Также ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об украинских контрнаступательных действиях.
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