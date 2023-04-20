Тактика окупантов — живой щит из коллаборантов: карта боевых действий в Украине 20 апреля в режиме онлайн

Активные обстрелы и наступления на карте боевых действий идут одновременно с подготовкой оборонительных позиций, что свидетельствует, как захватнические желания оккупантов противоречат реальности — им не останется места на украинской земле.

Когда и как начнется наступление наших защитников, неизвестно никому, кроме них.

И все же в Украину продолжает прибывать новое вооружение, в том числе зенитно-ракетные установки ПВО Patriot. Так что с каждым видом оружия и новым днем мы становимся ближе к победе Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.

В то же время, Кремль продолжает усилия по интеграции прокси-формирований с обычными российскими войсками.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БПЛА типа Шахед-136. Десять из них были уничтожены нашими защитниками.

Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время в течение суток произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Зализничное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области, Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь “живым щитом”.

Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Также ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об украинских контрнаступательных действиях.

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