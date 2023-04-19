Война в Украине

Раз, два, три, начали? Маляр о планировании контрнаступления и штурмовых действиях на востоке

Виктория Мельник, редактор сайта 19 апреля 2023, 16:40
Контрнаступление
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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