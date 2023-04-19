Раз, два, три, начали? Маляр о планировании контрнаступления и штурмовых действиях на востоке

Все мы ждем дня, когда сможем громко и свободно спеть Ще не вмерла и поднять сине-желтые флаги на всех украинских территориях. Для этого ВСУ каждый день меняют актуальную информацию на карте боевых действий.

Но украинцы ожидают и объявления о начале активного контрнаступления ВСУ. Но началось ли оно уже и что об этом говорят в армии?

Детальнее об украинских контрнаступательных действиях рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телемарафоне Єдині новини.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Анна Маляр говорит: не нужно ждать дня, когда ВСУ выйдут на связь и скажут: “Завтра начинаем контрнаступление!”

Такие действия секретные, а планы Вооруженных Сил не имеют права обсуждать в публичном пространстве ни политики, ни сами военные.

— Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории.

Мы нацелены на освобождение территории и нацелены на остановку врага в его наступательных действиях, — говорит заместитель министра обороны.

Говорить узко о контрнаступлении — некорректно. Это огромный комплекс действий и мер, осуществляемых ВСУ. Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий — и к оборонительным, и к наступательным.

Также Маляр подчеркнула, что подготовка техники, людей, а также разработка тактики и запасных планов происходит быстро, решения принимаются не за месяц и не за два месяца.

Заместитель министра обороны отметила, что активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления.

О контрнаступлении ВСУ, “сливе” документов Пентагона и будущем развитии событий уже говорил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!