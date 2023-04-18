Неправильная терминология и бесполезные советы: Грабский о любителях говорить о контрнаступлении

Одной из наиболее популярных тем, которые сейчас возникают в разговорах как украинцев, так и иностранцев, является украинское контрнаступление. Но в то же время такие диалоги начинают утомлять военных.
Военный эксперт Сергей Грабский в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку, почему не стоит спрашивать о контрнаступлении, и как такие разговоры влияют на наших защитников.
Не только кадровых военных, но меня лично эта тема очень раздражает.
Не только кадровых военных, но меня лично эта тема очень раздражает.
Очень трудно постоянно повторять людям, что военные знают, когда делать контрнаступление и как его проводить.
Следует понимать, что такое давление и вопросы априори влияют как на военных, так и не только на них.
Есть много политиков, которые пытаются сыграть на этой теме. А это очень вредит процессу подготовки наступательных операций.
Есть много политиков, которые пытаются сыграть на этой теме. А это очень вредит процессу подготовки наступательных операций.
Поэтому просьба от военных — меньше вспоминать о контрнаступательных действиях.
Также важно отметить, что люди делают неправильный перевод с английского языка и используют термин “контрнаступление”. Ведь контрнаступательные операции выглядят несколько иным образом, а украинская армия готовится именно к наступательным действиям.
Если предположить, что мы начинаем активные действия с позиций, которые находились в обороне более полугода, то это не контрнаступательные действия. Это наступление.
Если предположить, что мы начинаем активные действия с позиций, которые находились в обороне более полугода, то это не контрнаступательные действия. Это наступление.
Кроме того, слово наступление имеет несколько иную окраску в украинском языке.
Также не обошел вниманием тему контрнаступления и руководитель Главного управления разведки Украины. Читай, как Кирилл Буданов объяснил, что означает “слив” тайных данных Пентагона и какой наступательный потенциал российской армии.
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