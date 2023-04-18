Неправильная терминология и бесполезные советы: Грабский о любителях говорить о контрнаступлении

Одной из наиболее популярных тем, которые сейчас возникают в разговорах как украинцев, так и иностранцев, является украинское контрнаступление. Но в то же время такие диалоги начинают утомлять военных.

Военный эксперт Сергей Грабский в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку, почему не стоит спрашивать о контрнаступлении, и как такие разговоры влияют на наших защитников.

Не только кадровых военных, но меня лично эта тема очень раздражает.

Очень трудно постоянно повторять людям, что военные знают, когда делать контрнаступление и как его проводить.

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Следует понимать, что такое давление и вопросы априори влияют как на военных, так и не только на них.

Есть много политиков, которые пытаются сыграть на этой теме. А это очень вредит процессу подготовки наступательных операций.

Поэтому просьба от военных — меньше вспоминать о контрнаступательных действиях.

Почему термин “контрнаступление” — неправильный

Также важно отметить, что люди делают неправильный перевод с английского языка и используют термин “контрнаступление”. Ведь контрнаступательные операции выглядят несколько иным образом, а украинская армия готовится именно к наступательным действиям.

Если предположить, что мы начинаем активные действия с позиций, которые находились в обороне более полугода, то это не контрнаступательные действия. Это наступление.

Кроме того, слово наступление имеет несколько иную окраску в украинском языке.

Также не обошел вниманием тему контрнаступления и руководитель Главного управления разведки Украины. Читай, как Кирилл Буданов объяснил, что означает “слив” тайных данных Пентагона и какой наступательный потенциал российской армии.

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