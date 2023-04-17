В предвкушении контрнаступления ВСУ: как россияне на Юге оборонительные рубежи возводят

Все мы помним успешное контрнаступление ВСУ на Юге и освобождение Херсона. Но когда оккупанты бежали на левый берег, то миновали все, что могли.

Согласно ежедневным отчетам Генштаба ВСУ, оккупанты защищаются на Южном направлении и строят оборонные рубежи.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона Єдині новини про оборону оккупантов и ситуацию на Юге.

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Про оборонные рубежи оккупантов на Юге

Наталья Гуменюк говорит, что россияне начинали минирование территорий на Юге, когда бежали с правого берега Херсонской области на левый.

— Мы уже тогда наблюдали процессы заминирования побережья, постройки не одного рубежа обороны. Видим и сейчас, что они пытаются хоть чем-то занять руки и продолжают строить оборонительные сооружения и проводят их инженерное обустройство.

Они понимают, что это им понадобится, — говорит Гуменюк.

О ситуации на Юге Украины

Сейчас почти все внимание приковано к Востоку и боям, которые происходят там. О ситуации на Юге в инфопространстве говорят меньше. Но, по словам Гуменюк, ситуация на Юге тоже напряженная, поскольку враг под украинским натиском начинает озлобленно бить по гражданскому населению.

— Именно поэтому мы меньше говорим, поскольку на полосе правого берега много мирных граждан, которые не эвакуировались. Эти люди считают, что после многих месяцев оккупации они могут находиться на своей земле и хотят возрождать регион. Мы стараемся обеспечить максимальную безопасность этим людям.

Чтобы не вызвать озлобленность врага и удары по мирному населению, мы сдержанно комментируем ситуацию.

Но продолжаем контрбатарейную борьбу и у нас много “сюрпризов” для врага, которые его не только удивят, но и откинут, — акцентировала она.

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