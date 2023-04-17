Морской король в Украине! Как британский вертолет помогает нашим военным защищать свободу мира

Существует предубеждение, что монархи не всегда могут делать то, что хотят. Однако в Украине возможно все, и вот уже Морской король (Sea King) свободно летает над территориями нашего государства.

Этот вертолет появился на вооружении украинских защитников благодаря британскому правительству, которое подарило его Украине. Еще 40 лет назад он выполнял боевые задачи в Фолклендском конфликте, а теперь его задача — помогать выгнать российских оккупантов с украинской земли.

Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Ландейл рассказывает, что когда общался с экипажем Морского короля в кабине вертолета, то чувствовал, насколько все задачи серьезны, а угроза российских ракет — высока.

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Несмотря на то, что Украина просила более современные виды техники, но не получила все желаемые, украинские защитники все же довольны Морским королем. Он и его еще несколько братьев помогают спасать раненых, проводить разведку, а также перекидывать войска.

Экипаж явно доволен своим новым воздушным судном. Второй пилот, Василий, говорит, что Sea King — это именно то, что нужно ВМС Украины — практичный, надежный вертолет, который делает все, что от него требуется.

Василий уверен, что Морской король — один из лучших вертолетов, созданных для боевых операций. С его помощью можно легко куда-либо лететь в сложных условиях.

Также благодаря вертолету проводят поисково-спасательные работы и находят пилотов сбитых самолетов.

Пилоты катапультируются. Их нужно спасать. Для этого нам нужно добраться до территории, которую не обязательно контролирует Украина, — добавляет Василий.

И все же военные отмечают, что надеются на пополнение своего арсенала как Морскими королями, так и другими летательными аппаратами и видами оружия, которые помогают украинцам защищать свободу всего мира.

Помогали и обычные вертолеты нашим мужественным защитникам и в других ситуациях. Читай историю военного хирурга, доставшегося на вертолете в Мариуполь, прошел чистилище Азовстали и выжил.

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