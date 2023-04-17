Война в Украине

Морской король в Украине! Как британский вертолет помогает нашим военным защищать свободу мира

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 апреля 2023, 07:00
Морський король
Фото: Getty Images, Unsplash

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