Думал, что это последние 30 минут жизни. История пилота ВСУ, доставшегося вертолетом в ад Мариуполя

Сотни воинов разных профессий, званий, подразделений. У каждого свой характер, своя история. И у всех общая черта — как они рассказывают о собственных подвигах. Скромно, спокойно, обыденно.

Евгений Соловьев один из них, хоть и имеет звание Герой Украины. Он военный летчик первого класса и один из пилотов, которые доставляли на Азовсталь медикаменты, еду, оружие и помощь. Оттуда забирали раненых.

Еще десять лет тому назад он был участником миротворческой миссии в Конго. Там были первые минометные обстрелы и первая аварийная посадка. А после этого в 2014 году вернулся в Украину и началось АТО.

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Я подумал, что это настоящая война и ничего хуже не может быть, но год назад началась полномасштабная война. Всё сравнимо. И дай бог, чтобы мы остановили это сейчас и нашим детям не пришлось с этим встретиться.

Во время АТО армейская авиация эвакуировала раненых и десантировала группы. Сейчас большинство задач — стрелять по врагу.

Так пришлось выполнять задачи у острова Змеиный — небольшого клочка земли в Черном море, который с первого дня полномасштабной войны стал символом украинского сопротивления. Именно это место мужчина считает одним из самых тяжелых, поскольку спрятаться негде.

Ты летишь и вертолет слышен за 10-20 километров. Огневое поражение он может нанести с расстояния в шесть километров, а ЗРК может поразить вертолет с расстояния 15-20 километров.

Евгений Соловьев участвовал и в освобождении Змеиного. Должен был высадить группу спецназовцев для зачистки острова. На задание отправился в водолазном костюме — вдруг собьют.

Последним мог стать и полет в окруженный Мариуполь. Впервые, когда Евгений услышал задание, сказал командующему, что выполнить его согласится только человек, который или смелый, или глупый.

На что он ответил мне: “Ты представляешь, сколько людей можно спасти одним вертолетом? И во сколько жизней людей ты оцениваешь свою жизнь?”

Все тогда знали, что происходит в Мариуполе. Украинцы умоляли весь мир — спасти Мариуполь. В соцсетях настроения колебались от надежды к возмущению, почему защитников бросили на произвол судьбы.

В это время шла секретная операция, спланированная Главным управлением разведки с участием командования Армейской авиации. Украинские вертолеты залетали на 100 километров вглубь оккупированной территории, нашпигованной ПВО врага.

Мы знали, что ребята находятся в окружении. Мы понимали, что оборона Мариуполя оттягивает на себя очень много сил, что позволяет на других направлениях сдерживать врага.

Первая попытка залететь вглубь оккупированной территории была в начале марта, но оказалась неудачной. Евгений залетел на 15 километров за линию фронта, попал под обстрел и вернулся. Когда снова полетел, это был пятый рейс на Азовсталь. Враг уже знал о них, рассчитывал маршруты, ожидал.

Был такой момент, когда выполнял полет, я посмотрел на прибор, там было до посадки полчаса и я подумал, что это, пожалуй, последние 30 минут моей жизни. И задался вопросом, что я успел при жизни сделать хорошего и плохого.

Однако Евгению удалось приземлиться в порту, а рядом сели еще три украинских вертолета. Эту посадку он совершал в очках ночного видения. Мужчина признается, поэтому ему мало чего было видно.

Тогда все экипажи находились в месте поражения трех зенитно-ракетных комплексов, поэтому была очень морально и психологически напряженная ситуация.

На земле он был семь минут. За это время успели сбросить груз, высадить бойцов и занести раненых.

После посадки на время я почувствовал эйфорию. Я понял, что смог это сделать, долетел и сижу здесь в живых. Я смог довезти это лекарство, боеприпасы и ребят, которые помогут защищать Мариуполь.

Планировалось, что на борту Евгения будут тяжело раненые. Их должно было быть семь человек, но подъехала машина. У пилота спросили, сколько он сможет взять людей с собой. Сказал, что сколько влезает, столько и заберет. Таким образом, на борту Евгения оказалось 20 раненых, хотя максимально тогда можно было бы разместить только 13 человек.

Обратно вылетали попарно. Евгений был впереди. Его вертолет зацепила ракета. Повезло, что она не сдетонировала. Но отказал один двигатель. Пилот продолжал маневрировать с переполненным бортом, на максимально низкой высоте, с одним исправным двигателем, под шквалом вражеского огня. С экипажем сзади, связи уже не было.

Была разная информация, что они живы, выполнили посадку и в плену. А потом мы уже узнали, что они, к сожалению, погибли. Один человек знаю, что выжил и находится в плену.

Евгения россияне тоже похоронили — в своем телевизоре. Показали в своих новостях обломки одного вертолета и сказали, что два разбились. Мужчина предполагает, что такие выводы захватчики сделали, поскольку не нашли его вертолет и потому сказали, что он упал в море.

Однако мужчина остался жив, а также спас не одну жизнь. Сейчас сам себя героем не считает. Но говорит, что каждый человек в Украине прилагает свои усилия, чтобы защитить свою Родину.

Историю пишет тот боец, который находится в окопе, но мы все по крупице делаем это наше дело вместе.

На фронте не обходится без слова Божьего. Какие бы споры ни велись, но вера — то, что придает силы к борьбе, заставляет верить в чудо и защиту высших сил. Читай историю капеллана о поддержке военных в сложные моменты.

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