Девиз капеллана: “Быть рядом!” Военный священник рассказал, как поддерживает бойцов на фронте

На фронте не обходится без слова Божьего. Какие бы споры ни велись, но вера — то, что придает силы к борьбе, заставляет верить в чудо и защиту высших сил. Многие военные на фронте носят с собой религиозную атрибутику и просят у Бога помощи. Им нужны те, кто поможет прочитать молитву и поддержит морально и духовно.

На войне сейчас много военных капелланов, они всегда были на фронте с начала войны в 2014 году. Мукачевский священник Андрей Алексеев — капеллан 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Он рассказал для Суспільного свою историю и о том, как поддерживает военных.

Как решил стать капелланом

Андрей убежден: чтобы быть кем-то в жизни, нужно чувствовать призвание. Это касается любой сферы: от врача до капеллана.

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Решил стать капелланом, потому что почувствовал зов сердца к работе с военными, — делится мужчина.

В этот период эта должность была свободна в 128-й бригаде. Андрей работает здесь с 2019 года. Его родные с пониманием и поддержкой отнеслись к выбору мужчины.

— Я благодарю их за это, хотя опасения и переживания у них присутствуют. Это нормально, — говорит он.

Андрей говорит, что капелланы на войне были всегда. Первое упоминание о них — св. Мартын Турский. Он, уезжая на коне, поделился своей накидкой, которая называлась “капелла”, с бедным прохожим.

Главный девиз капеллана: “Быть рядом”. Не только на местах постоянной дислокации, но и тогда, когда идут боевые действия, как сейчас в нашей стране, — рассказывает Андрей.

Как поддерживает военных

С начала полномасштабной войны Андрей не раз был с военными на Востоке и на Юге страны. Он поддерживает их молитвой и просит Бога за мир, чтобы воины живыми и здоровыми вернулись в свои семьи.

Андрей пытается поддержать их морально, потому что понимает, как трудно быть вдали от своих родных. У него всегда с собой религиозная атрибутика для бойцов: крестики, четки, медалики, образки, молитвенники.

Для воина важно, что о нем помнят не только родные и собратья, но и церковь в лице капеллана.

— Помогаем им разными необходимыми вещами: бронежилетами, лекарствами, бытовой химией, едой, транспортом, — отмечает капеллан.

Андрей разделяет стойкость и мужество военных. Он говорит, что они действительно герои нашего времени, потому что прошли и проходят ад войны и остаются мужественными и смелыми.

— Уже скоро год полномасштабного вторжения. Ребята хоть и измучены, но непокорённые, потому что стоят за правду, за свои семьи, семьи и за нас — тех, кто в тылу, — продолжает Андрей.

Он поделился строчками из одной молитвы:

— Боже, пусть будет завтра, и да будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины — украинский воин. Аминь.

Он акцентирует, что мы должны ценить наших защитников и благодарить их. И молить Бога о победе над врагом.

Быть капелланом — действительно призвание. Ранее мы рассказывали историю капеллана Евгения Флисты, который сначала был только волонтером.

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