Рассказы

Девиз капеллана: “Быть рядом!” Военный священник рассказал, как поддерживает бойцов на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 февраля 2023, 19:00
Капелан Андрій Алексеєв розповів про роботу на фронті
Фото: Facebook

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