Розповіді

Гасло капелана: “Бути поруч!” Військовий священик розповів, як підтримує бійців на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 19:00
Капелан Андрій Алексеєв розповів про роботу на фронті
Фото: Facebook

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