Морський король в Україні! Як британський ґвинтокрил допомагає нашим військовим боронити свободу світу

Існує певне упередження, що монархи не завжди можуть робити те, що хочуть. Однак в Україні можливо все, й ось вже Морський король (Sea King) вільно літає над теренами нашої держави.

Цей ґвинтокрил з’явився на озброєнні українських захисників завдяки британському уряду, який подарував його Україні. Ще 40 років тому він виконував бойові завдання у Фолклендському конфлікті, а тепер його задача — допомагати вигнати російських окупантів з української землі.

Дипломатичний кореспондент BBC Джеймс Ландейл розповідає, що коли спілкувався з екіпажем Морського короля у кабіні самого ґвинтокрила, то відчував, наскільки всі задачі серйозні, а загроза російських ракет — висока.

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Попри те, що Україна просила більш сучасні види техніки, але не отримала всі бажані, українські захисники все ж таки задоволенні Морським королем. Він та його ще кілька братів допомагають рятувати поранених, проводити розвідку, а також перекидати війська.

Екіпаж явно задоволений своїм новим повітряним судном. Другий пілот, Василь, каже, що Sea King — це саме те, що потрібно ВМС України — практичний, надійний гелікоптер, який робить все, що від нього вимагається.

Василь впевнений, що Морський король — один з найкращих ґвинтокрилів, що створені для бойових операцій. З його допомогою на можна легко будь-куди летіти у складних умовах.

Також завдяки ґвинтокрилу проводять пошуково-рятувальні роботи та знаходять пілотів збитих літаків.

Пілоти катапультуються. Їх треба рятувати. Для цього нам треба дістатися до території, яку не обов’язково контролює Україна, — додає василь.

Та все ж таки військові зазначають, що мають надію на поповнення свого арсеналу як Морськими королями, так і іншими літальними апаратами та видами зброї, що допомагають українцям боронити свободу всього світу.

Допомагали й звичайні ґвинтокрили нашим мужнім захисникам й в інших ситуаціях. Читай історію військового хірурга, який дістався на гелікоптері до Маріуполя, пройшов чистилище Азовсталі та вижив.

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