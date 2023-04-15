Когда ждать украинского контрнаступления, удастся ли ВСУ удержать Бахмут? Прогноз Грабского и Гетмана

На фронте нет существенных изменений, но напряжение — безумное. Оккупанты идут на отчаянные штурмы и буквально вгрызаются в землю на оккупированных территориях.

Поэтому как в Украине, так и во всем мире люди все чаще спрашивают, когда ждать украинского контрнаступления и удастся ли ВСУ удержать города на Донбассе, в частности Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказали полковник запаса ВСУ Сергей Грабский и майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Будут ли изменения на фронте в ближайшее время

Особых изменений на карте мы не увидим, но это вследствие исключительно стойкости и героизма наших воинов, удерживающих позиции на всех локациях, — говорит Сергей Грабский.

Сейчас самая высокая степень напряженности боевых действий. В частности, на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

ВСУ будет продолжать сдерживать противника, пытающегося пробиваться в направлениях этих населенных пунктов, прилагать усилия, чтобы окружить наши войска в Авдеевке и Бахмуте, а также прорвать оборону на западных окраинах Марьинки.

Кроме того, мы не можем оставить без внимания Сватовское направление, где противник сконцентрировал достаточно серьезные ресурсы и, возможно, попытается прорвать оборону и выйти в район Лимана. Бои пока ведутся в лесах под Кременной и противник пытается вытеснить наши подразделения по этому направлению.

Удастся ли ВСУ удержать Бахмут

Сергей Грабский уверен, что противник будет продолжать фронтальное давление, потому что некоторые преференции позволяют ему продвинуться в город, уже большая часть которого находится под контролем окупантов.

Точно провести демаркационную линию нереально. Позиции переходят из рук в руки. Несмотря на то, что враг контролирует большую часть города, давайте не забывать, что он сражается за город уже год и до сих пор не смог его полностью захватить, — добавляет Алексей Гетьман.

Попытки окружить город имели бы смысл, если бы противник пытался прорваться как с юга, так и с севера. Но такие нескоординированные атаки вряд ли приведут к каким-либо серьезным изменениям. Тем более ВСУ крепко удерживает этот коридор, не давая противнику окружить город.

Бои будут продолжаться. Сейчас они идут вдоль железной дороги.

Сейчас в городе все больше российской регулярной армии, что свидетельствует о поставлении задач военным руководством Кремля.

9 мая приближается и они будут прилагать максимум усилий, чтобы показать хоть какую-нибудь победу.

На карту поставлено очень многое и если противник пошел уже на такие меры, как привлечь ударные резервы и ресурсы, это свидетельствует о достаточно жестких приказах. Поэтому в ближайшие дни бои будут очень отчаянными.

Оборона города будет продолжаться ровно так, как такое решение примет наш Генеральный штаб исходя из понятия целесообразности ведения боевых действий.

Фактически Бахмут выполнил свою задачу по уничтожению окупантов и продолжает это делать. Потому что больше всего ресурсов противник бросает именно туда, обнажая другие направления.

Алексей Гетьман уверен, что оккупанты применяют сирийский вариант, то есть забрасывают все бомбами и превращают город в руину. Ведь в разрушенном городе держать оборону тяжело.

Но, несмотря на это, нужно продолжать обескровливать врага и держать оборону до тех пор, пока это возможно и остаются пути для снабжения боеприпасами и дорога для возможного отступления.

Почему важно держать оборону в Бахмуте? Потому что количество врага, которое мы уничтожим, значительно превышает наши потери.

Также Алексей Гетьман вспоминает, что часто слышит вопрос, почему в Бахмуте не начать контрнаступление.

Здесь простая арифметика. В этом случае украинская армия несла бы значительно большие потери, чем сейчас.

Чтобы узнать больше информации о ситуации в других направлениях, читай и смотри карту боевых действий в Украине.

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