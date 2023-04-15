Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана

На фронті немає істотних змін, але напруга — шалена. Окупанти ідуть на відчайдушні штурми та буквально вгризаються в землю на окупованих територіях.

Тому як в Україні, так і у всьому світі люди все частіше питають, коли чекати українського контрнаступу, та чи вдасться ЗСУ утримати міста на Донбасі, зокрема Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіли полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський та майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Особливих змін на карті ми не побачимо, але це внаслідок виключно стійкості та героїзму наших воїнів, які утримують позиції на всіх локаціях, — говорить Сергій Грабський.

Зараз найвищий ступінь напруженості бойових дій. Зокрема на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ буде продовжувати стримувати противника, який буде намагатися пробиватися у напрямках цих населених пунктів, докладати зусиль, щоб оточити наші війська в Авдіївці та Бахмуті, а також прорвати оборону на західних околицях Мар’їнки.

Крім того, ми не можемо залишити поза увагою Сватівський напрямок, де противник сконцентрував достатньо серйозні ресурси й можливо спробує прорвати оборону та вийти в район Лиману. Бої поки точаться в лісах під Кремінною і противник намагається витіснити наші підрозділи з цього напрямку.

Чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут

Сергій Грабський впевнений, що противник буде продовжувати фронтальний тиск, тому що певні преференції дозволяють йому просунутися в місто. Як бачите, вже більша частина міста знаходиться під контролем окупантів.

Точно провести демаркаційну лінію неможливо. Позиції переходять з рук в руки. Попри те, що ворог контролює більшу частину міста, давайте не забувати, що він б’ється за місто вже рік і досі не зміг його повністю захопити, — додає Олексій Гетьман.

Спроби оточити місто мали б сенси, якби противник намагався прорватись як з півдня, так і з півночі. Але такі нескоординовані атаки навряд чи призведуть до якихось серйозних змін. Тим паче ЗСУ міцно утримує той коридор, не даючи противнику оточити місто.

Бої будуть тривати. Зараз вони йдуть вдовж залізниці.

Зараз у місті все більше російської регулярної армії, що свідчить про поставлення задачі військовим керівництвом Кремля.

9 травня наближається і вони будуть докладати максимум зусиль, щоб показати бодай якусь перемогу.

На карту поставлено дуже багато і якщо противник пішов вже на такі заходи, як долучити ударні резерви та ресурси, то це свідчить про досить жорсткі накази. Тому найближчими днями бої будуть надзвичайно відчайдушними.

Оборона міста триватиме рівно настільки, наскільки таке рішення ухвалить наш Генеральний штаб виходячи з поняття доцільності ведення бойових дій.

Фактично Бахмут виконав свою задачу зі знищення окупантів та продовжує це робити. Тому що найбільше ресурсів противник кидає саме туди, оголюючи інші напрямки.

Олексій Гетьман впевнений, що окупанти застосовують сирійський варіант, тобто закидують все бомбами та перетворюють місто у руїну. Адже в зруйнованому місті тримати оборону важко.

Та попри це потрібно продовжувати знекровлювати ворога та тримати оборону доти, поки це можливо та залишаються шляхи для постачання боєприпасів і дорога для можливого відступу.

Чому важливо тримати оборону у Бахмуті? Тому що та кількість ворога, яку ми знищимо, значно перевищує наші втрати.

Також Олексій Гетьман згадує, що часто чує питання, чому у Бахмуті не почати контрнаступ.

Тут проста арифметика. У цьому разі українська армія зазнавала б значно більших втрат, ніж зараз.

Щоб дізнатись більше інформації про ситуацію на інших напрямках, читай та дивись карту бойових дій в Україні.

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