Частину міста ворог уже перетворив на Алеппо — Маляр про оборону Бахмута та ситуацію в місті

За даними Генштабу ЗСУ, майже половина ворожих штурмів за сьогодні припадає саме на Бахмут. На цьому напрямку триває активна оборона міста.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону про те, що відбувається в Бахмуті та чому це стратегічна ділянка фронту.

Скільки триває оборона Бахмута

Оборона Бахмута триває вже восьмий місяць (з серпня 2022 року), але росіяни ніяк не можуть його захопити.

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Командування Східного фронту керує обороною Бахмута. Йдеться про бригадного генерала Андрія Гнатова та командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

Значення оборони Бахмута для України

Бойові дії зменшують наступальну активність ворога, бо знищується його техніка та бійці. Плюс, активна та мужня оборона Бахмута змушує росіян концентрувати свої сили в одному місці, які б він міг перекинути на інші напрямки.

Якби ми не обороняли Бахмут, це означає, що ворог просто б йшов углиб території України. Тобто значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті, — пояснює Маляр.

Крім того, там перебуває не тільки регулярна російська армія, але й ПВК Вагнера, яка вже значною мірою знищена ЗСУ.

Тому ворог уже змушений відтягувати туди й свої десантні штурмові підрозділи, і спецпризначенців. Їх усіх методично знищують українські воїни.

Ситуація в Бахмуті

Епіцентром боїв на сьогодні є Бахмут, попри те, що наступ триває і на Лиманському, і на Мар’їнському напрямках.

Але ворог саме там, у Бахмуті, сконцентрував свої основні зусилля, тому і ми у відповідь маємо концентрувати там зусилля для того, щоб зупиняти ворога, — розповідає Ганна Маляр.

Українські військові зазначають, що противник підступний. Він часто змінює тактику та аналізує свої помилки, посилаючи на цей напрямок ще більше гарматного м’яса.

При цьому росіяни не полишають своєї мети повністю захопити Бахмут, тож сьогодні там точаться запеклі бої. Окупанти “щедро” використовують артилерію та авіацію, знищуючи цілі райони міста.

Фактично, частину районів міста… ворог уже перетворив на Алеппо.

—Оскільки вони програють нам у міських боях, вони просто використовують тактику повного знищення, руйнації будівель, приміщень, позицій — усього, що бачать. Таким чином тільки вони можуть воювати, — зазначає Маляр.

Більше про ситуацію на фронті тобі розповість карта бойових дій в Україні.

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