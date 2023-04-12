Наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборони: карта бойових дій в Україні 12 квітня в режимі онлайн

Постійні наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборонних рубежів. Такі очікування українського контрнаступу російськими окупантами можна спостерігати на карті бойових дій.

Тим часом росіяни не відступають ані від своїх загарбницьких планів, ані від терористичної тактики ведення війни з порушеннями усіх міжнародних норм.

Та зупинити їх здатна лише одна сила — об’єднані українці. Це показали перші місяці повномасштабної війни, це продемонструє й перемога України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна та Авдіївка-Донецьк.

Водночас загарбники продовжують оборонні приготування в Херсонській та Запорізькій областях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав одного ракетного та десять авіаційних ударів. Здійснив понад 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Блешня, Кам’янська Слобода і Грем’яч Чернігівської області, Волфине і Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.

Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області. А також Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито два ворожих БПЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Також раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що відбувається на фронті.

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