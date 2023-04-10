Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю

Попри те, що повідомлень про можливе вторгнення з боку Білорусі до України стає все менше — загроза нікуди не зникла. Україна будує на кордоні вже другу чергу укріплень та мінних загороджень.

Чи спробують росіяни пробити оборону з північного заходу України? І як до можливого нападу готуються українські бійці? Ситуацію аналізували Факти тижня.

Бійці знають, як діяти в екстреній ситуації: автоматна черга, кулемет, на додачу — робота снайпера. Такі навчання ЗСУ проводять часто, аби закріпити навички та відпрацювати техніку.

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Військовослужбовець на псевдо Боцман каже, що загроза не зникне доти, доки існуватиме Росія.

На Рівненщині наші військові замінували всі сухопутні кордони з Білоруссю, зробивши їх абсолютно непрохідними для ворога. Також бійці кажуть, що фортифікаційні споруди тепер стоятимуть роками.

Морально-психологічний тиск на армію Білорусі також чинить муляж військового, що визирає з-за насипу на кордоні.

Експерти говорять, що така лінія оборони робить пересування ворогів просто неможливим.

Що відбувається на українському фронті можна стежити в актуальній карті бойових дій в Україні.

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