Україна

Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 10 Квітня 2023, 23:00

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