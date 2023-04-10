Збивають ворожі БПЛА та відбивають атаки: карта бойових дій в Україні 10 квітня в режимі онлайн

Перегляд карти бойових дій для українців уже перетворився на звичку. На ній ми бачимо, як наші військові героїчно тримають оборону і не дають ворогові просунутися навіть на найгарячіших ділянках фронту.
У цьому нашим бійцям допомагає зброя. Багато країн передають нам нове озброєння. ЗСУ вперше показали роботу NASAMS, цей комплекс значно підсилює наше військо.
А ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.
Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Окупанти продовжували здійснювати наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та чотири ракетних удари.
Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі та поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.
Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині.
Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.
Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БПЛА: три — типу Ланцет, два — Зала та один — Суперкам.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.
Від ворожих обстрілів сильно страждають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці.
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