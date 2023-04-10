Збивають ворожі БПЛА та відбивають атаки: карта бойових дій в Україні 10 квітня в режимі онлайн

Перегляд карти бойових дій для українців уже перетворився на звичку. На ній ми бачимо, як наші військові героїчно тримають оборону і не дають ворогові просунутися навіть на найгарячіших ділянках фронту.

У цьому нашим бійцям допомагає зброя. Багато країн передають нам нове озброєння. ЗСУ вперше показали роботу NASAMS, цей комплекс значно підсилює наше військо.

А ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Окупанти продовжували здійснювати наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та чотири ракетних удари.

Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі та поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Також дві ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині.

Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БПЛА: три — типу Ланцет, два — Зала та один — Суперкам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Від ворожих обстрілів сильно страждають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці.

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