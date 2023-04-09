Останніх двох дітей батьки досі переховують від евакуації: яка ситуація в Авдіївці

Авдіївка стала однією з найгарячіших точок на карті бойових дій. Тому важливо розуміти, яка там ситуація наразі та як виживає мирне населення.
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в телемарафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про оперативну ситуацію в місті, останні обстріли та евакуацію дітей.
Зазвичай ніч більш-менш спокійна. Бувають тільки поодинокі прильоти.
Зазвичай ніч більш-менш спокійна. Бувають тільки поодинокі прильоти.
Вдень дуже багато обстрілів по місту з систем, які є в окупантів в наявності. Це і ствольна артилерія, і Гради, касетні боєприпаси.
Системи РСЗВ Град дуже багато працюють. За сьогодні разів 15 тільки було.
Системи РСЗВ Град дуже багато працюють. За сьогодні разів 15 тільки було.
Можливість евакуювати цивільне населення є, хоч і здійснюється все під постійною небезпекою, адже населений пункт під постійними обстрілами. Однак вивозити людей вдається.
За тиждень вдалося вивезти шість дітей. Ще дві залишається у населеному пункті. Одній 17 років, інша — шкільного віку. Батьки їх наразі переховують. Але я сподіваюсь, що ми їх знайдемо та вивеземо.
За тиждень вдалося вивезти шість дітей. Ще дві залишається у населеному пункті. Одній 17 років, інша — шкільного віку. Батьки їх наразі переховують. Але я сподіваюсь, що ми їх знайдемо та вивеземо.
Та не у всіх виходить вижити під шквальним вогнем окупантів й іноді впертість та страх виїхати призводять до трагедії. Читай, як під вогнем російської армії в Авдіївці загинув п’ятимісячний хлопчик та його бабуся.
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