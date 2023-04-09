Останніх двох дітей батьки досі переховують від евакуації: яка ситуація в Авдіївці

Авдіївка стала однією з найгарячіших точок на карті бойових дій. Тому важливо розуміти, яка там ситуація наразі та як виживає мирне населення.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в телемарафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про оперативну ситуацію в місті, останні обстріли та евакуацію дітей.

Яка ситуація в Авдіївці

Зазвичай ніч більш-менш спокійна. Бувають тільки поодинокі прильоти.

Вдень дуже багато обстрілів по місту з систем, які є в окупантів в наявності. Це і ствольна артилерія, і Гради, касетні боєприпаси.

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Чи мають цивільні можливість евакуюватись

Можливість евакуювати цивільне населення є, хоч і здійснюється все під постійною небезпекою, адже населений пункт під постійними обстрілами. Однак вивозити людей вдається.

За тиждень вдалося вивезти шість дітей. Ще дві залишається у населеному пункті. Одній 17 років, інша — шкільного віку. Батьки їх наразі переховують. Але я сподіваюсь, що ми їх знайдемо та вивеземо.

Та не у всіх виходить вижити під шквальним вогнем окупантів й іноді впертість та страх виїхати призводять до трагедії. Читай, як під вогнем російської армії в Авдіївці загинув п’ятимісячний хлопчик та його бабуся.

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