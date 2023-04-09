Последних двоих детей родители до сих пор скрывают от эвакуации: какая ситуация в Авдеевке

Авдеевка стала одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Поэтому важно понимать, какая ситуация сейчас и как выживает мирное население в городе.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку об оперативной ситуации в городе, последних обстрелах и эвакуации детей.

Какая ситуация в Авдеевке

Обычно ночь более или менее спокойная. Бывают только единичные прилеты.

Днем очень много обстрелов по городу из систем, которые есть у окупантов. Это и ствольная артиллерия, и Грады, и кассетные боеприпасы.

Сейчас также смотрят

Системы РСЗО Град очень много работают. За сегодня раз 15 только было.

Имеют ли гражданские возможность эвакуироваться

Возможность эвакуировать гражданское население есть, хоть и осуществляется все под постоянной опасностью, ведь населенный пункт под постоянными обстрелами. Однако вывозить людей удается.

За неделю удалось вывезти шесть детей. Еще двое остаются в населенном пункте. Одному ребенку 17 лет, другой — школьного возраста. Родители их пока скрывают. Но я надеюсь, что мы их найдем и вывезем.

Но не у всех выходит выжить под шквальным огнем окупантов и иногда упрямство и страх уехать приводят к трагедии. Читай, как под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный мальчик и его бабушка.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!