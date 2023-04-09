Последних двоих детей родители до сих пор скрывают от эвакуации: какая ситуация в Авдеевке

Авдеевка стала одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Поэтому важно понимать, какая ситуация сейчас и как выживает мирное население в городе.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в телемарафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку об оперативной ситуации в городе, последних обстрелах и эвакуации детей.
Обычно ночь более или менее спокойная. Бывают только единичные прилеты.
Обычно ночь более или менее спокойная. Бывают только единичные прилеты.
Днем очень много обстрелов по городу из систем, которые есть у окупантов. Это и ствольная артиллерия, и Грады, и кассетные боеприпасы.
Системы РСЗО Град очень много работают. За сегодня раз 15 только было.
Системы РСЗО Град очень много работают. За сегодня раз 15 только было.
Возможность эвакуировать гражданское население есть, хоть и осуществляется все под постоянной опасностью, ведь населенный пункт под постоянными обстрелами. Однако вывозить людей удается.
За неделю удалось вывезти шесть детей. Еще двое остаются в населенном пункте. Одному ребенку 17 лет, другой — школьного возраста. Родители их пока скрывают. Но я надеюсь, что мы их найдем и вывезем.
За неделю удалось вывезти шесть детей. Еще двое остаются в населенном пункте. Одному ребенку 17 лет, другой — школьного возраста. Родители их пока скрывают. Но я надеюсь, что мы их найдем и вывезем.
Но не у всех выходит выжить под шквальным огнем окупантов и иногда упрямство и страх уехать приводят к трагедии. Читай, как под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный мальчик и его бабушка.
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