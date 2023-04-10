Сбивают вражеские БПЛА и отбивают атаки: карта боевых действий в Украине 10 апреля в режиме онлайн

Мониторинг ситуации на карте боевых действий для украинцев уже стал привычкой. На ней мы видим, как наши военные героически держат оборону и не дают врагу продвинуться даже на самых горячих участках фронта.

В этом нашим бойцам помогает оружие. Многие страны передают нам новое вооружение. ВСУ впервые показали работу NASAMS, этот комплекс значительно усиливает наше войско.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство угнетает религиозные свободы в качестве морального оправдания своего отказа вести переговоры с Украиной, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Оккупанты продолжали совершать наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.

Также две ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности. На Купянском направлении от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области.

направлении от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе южнее Дибровы. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе южнее Дибровы. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отбили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где военные отбили более 20 вражеских атак. В то же время, от вражеских обстрелов пострадали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где военные отбили более 20 вражеских атак. В то же время, от вражеских обстрелов пострадали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты шесть вражеских БПЛА: три — типа Ланцет, два — Зала и один — Суперкам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.

От вражеских обстрелов сильно страдают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке.

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