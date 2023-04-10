Сбивают вражеские БПЛА и отбивают атаки: карта боевых действий в Украине 10 апреля в режиме онлайн

Мониторинг ситуации на карте боевых действий для украинцев уже стал привычкой. На ней мы видим, как наши военные героически держат оборону и не дают врагу продвинуться даже на самых горячих участках фронта.
В этом нашим бойцам помогает оружие. Многие страны передают нам новое вооружение. ВСУ впервые показали работу NASAMS, этот комплекс значительно усиливает наше войско.
Мы предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство угнетает религиозные свободы в качестве морального оправдания своего отказа вести переговоры с Украиной, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Оккупанты продолжали совершать наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.
Также две ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.
Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника на указанных направлениях.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты шесть вражеских БПЛА: три — типа Ланцет, два — Зала и один — Суперкам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.
От вражеских обстрелов сильно страдают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке.
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