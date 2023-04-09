У врага заканчивается живая сила? Санитарный инструктор из Бахмута о ситуации в городе, интенсивности атак и медицинской подготовке

Бахмутское направление остается самым сложным. Враг сосредоточил на Бахмуте много живой силы, техники и не оставляет попыток взять город под свой контроль. Ему не удается сделать это благодаря героической работе наших ВСУ.

Санитарный инструктор 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода, младший сержант Сергей Зайцев рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини об уменьшении интенсивности атак на Бахмутском направлении. Кроме того, прокомментировал процент потерь и как удается его держать на низком уровне.

О снижении интенсивности атак

По его словам, бойцы ощущают меньшее количество атак врага.

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— Учитывая то, что они использовали на максимум только живую силу, она все же заканчивается. Поэтому их интенсивность и сила (россиян — ред.) становится слабее, — объясняет он.

О медицинской подготовке бойцов и потерях

По его словам, наши военные получают непрерывные знания о предоставлении самопомощи. Солдаты проходят не только медицинскую подготовку, но и огневую и с инженерного и саперного дела. Все солдаты снабжены аптечками по стандартам НАТО.

— Непосредственно для того, чтобы боец мог спасти свою жизнь, есть все необходимое. Человек, который сюда попадает, заранее проходит подготовку и постоянно обновляет знания на месте.

Если говорить за эвакуацию в целом, то за все время боевых действий, которое мы провели, неповоротные потери составили всего 3% от общего числа раненых.

Это учитывая боевую травму, интенсивность ведения боевых действий, применение различных средств поражения, — рассказывает Сергей.

Такой высокий результат спасенных раненых зависит от совокупности вещей: медицинской подготовки бойцов, уровня подготовки парамедиков, наличия бронетехники, технологии эвакуации и т.д.

Наши военные выполняют много задач на фронте, но говорят, что больше всего радуются, когда уничтожают технику врага. Ранее мы рассказывали историю Ивана Морозовского о боях на разных направлениях.

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