Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом

Бойцы батальона Волки Да Винчи 67 омбр ГУК, как и многие другие украинские военнослужащие, продолжают держать свои позиции.
Но вместе с работой и между боями они думают как о простых будничных вещах, так и о высоких и философских.
Под Бахмутом бойцы батальона Волки Да Винчи 67 омбр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б и в перерывах обсуждают важные вопросы.
Один из бойцов делится, что сейчас в ситуации есть две стороны медали — приятная и не очень. Конечно, сложно ожидать контрнаступления, но в то же время понимаешь, что пока другие могут относительно спокойно нести службу.
Но в начале полномасштабной войны, кажется, слово спокойствие просто исчезло. Защитник рассказывает, что тогда с собратьями выезжали на одну позицию, там работать неделю, а затем меняли местонахождение. И так почти по всей линии фронта.
Однако боец 67 ОМБР ДУК говорит, что, несмотря ни на что, понимает, что должен быть на фронте, чтобы его дети могли быть дома и не бояться ничего.
Лучше мы будем воевать, чем наши дети.
Лучше мы будем воевать, чем наши дети.
Также мужчина добавляет, что он приятно удивлен единству. Предполагает, что, возможно, благодаря этим событиям украинцы получили толчок к единению и пониманию ценности нашей нации и страны.
Надо любить, ценить и беречь то, что у нас есть, — заключает боец, пока пережидает мощный обстрел в подвале.
Надо любить, ценить и беречь то, что у нас есть, — заключает боец, пока пережидает мощный обстрел в подвале.
Донецкая земля горит и взрывается от вражеских выстрелов. Россияне превращают Бахмут в сплошное пепелище. В городе не прекращаются бои, но захватить населенный пункт не дают врагу украинские артиллеристы. Читай, как украинцы уничтожат врага на Бахмутском направлении.
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