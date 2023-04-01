Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом

Бойцы батальона Волки Да Винчи 67 омбр ГУК, как и многие другие украинские военнослужащие, продолжают держать свои позиции.

Но вместе с работой и между боями они думают как о простых будничных вещах, так и о высоких и философских.

Под Бахмутом бойцы батальона Волки Да Винчи 67 омбр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б и в перерывах обсуждают важные вопросы.

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Один из бойцов делится, что сейчас в ситуации есть две стороны медали — приятная и не очень. Конечно, сложно ожидать контрнаступления, но в то же время понимаешь, что пока другие могут относительно спокойно нести службу.

Но в начале полномасштабной войны, кажется, слово спокойствие просто исчезло. Защитник рассказывает, что тогда с собратьями выезжали на одну позицию, там работать неделю, а затем меняли местонахождение. И так почти по всей линии фронта.

Однако боец 67 ОМБР ДУК говорит, что, несмотря ни на что, понимает, что должен быть на фронте, чтобы его дети могли быть дома и не бояться ничего.

Лучше мы будем воевать, чем наши дети.

Также мужчина добавляет, что он приятно удивлен единству. Предполагает, что, возможно, благодаря этим событиям украинцы получили толчок к единению и пониманию ценности нашей нации и страны.

Надо любить, ценить и беречь то, что у нас есть, — заключает боец, пока пережидает мощный обстрел в подвале.

Донецкая земля горит и взрывается от вражеских выстрелов. Россияне превращают Бахмут в сплошное пепелище. В городе не прекращаются бои, но захватить населенный пункт не дают врагу украинские артиллеристы. Читай, как украинцы уничтожат врага на Бахмутском направлении.

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