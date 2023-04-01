Україна

Краще ми будемо воювати, ніж наші діти: бійці 67 ОМБР ДУК про реалії життя ЗСУ під Бахмутом

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 17:00

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Бахмут

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Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
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0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Заміна дефіцитним Калібрам? Навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні боротись з ними
0:03:18
Евакуація дітей з Маріуполя
Вивезли з-під Маріуполя 36 дітей та взяли під опіку! Історія небайдужих переселенців
0:07:05
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