Больше всего поднимает настроение, когда слышишь, что подбил вражескую технику! История комбата о боевых заданиях

Военный Иван Морозовский за годы своей службы успел побывать на многих горячих направлениях. Сражается он не один год, но говорит, что после 24 февраля 2022 года все кардинально изменилось.

Мужчина был командиром батареи 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика. Уверен, что фундамент успеха каждого командира — его личный состав. Но это очень ответственно, ведь от твоих решений зависит жизнь людей.

Свою историю о военной карьере и сложных боях он рассказал для Армия.Inform.

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Путь в военной карьере

Еще в 2012 году Иван поступил в Каменец-Подольский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Через два года поступил в Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Учился на факультете ракетных войск и артиллерии до 2018 года.

Затем получил должность командира взвода в составе 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, стал старшим офицером батареи 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика, а уже в 2019 году ее командиром.

Иван был в Бахмуте, Светлодарске, Горловке, Попасной, Изюме, Чернобыле, Соледаре, Херсонской области, и это еще не весь список направлений, где воевал мужчина.

С 24 февраля 2022 года все кардинально изменилось

За время службы Иван неоднократно выполнял задачи в районе ООС. Его первая ротация на Восток состоялась в 2019 году. Тогда он со своим подразделением выполнял боевые задания в районе Бахмута и Светлодарской дуги. В 2020-2021 годах — на Попаснянском направлении. А летом 2021 снова вернулся в район Бахмута.

Мужчина отмечает, что задачи во время ООС и полномасштабного вторжения России кардинально отличаются. Тогда наши войска оборонялись, наносили ответный удар, когда была угроза жизни и здоровью.

С 24 февраля 2022 все кардинально изменилось. Я впервые увидел вражескую авиацию, бомбившую наши позиции, наши города и села. Россияне буквально все равняли с землей, — подчеркивает он.

По словам военного, города, в которых он побывал за время своей службы, почти все разрушены на 90%.

Когда случилось полномасштабное наступление россиян, Иван уже был на Востоке. Он с собратьями сразу начали выполнять задачи по выявлению и уничтожению сил врага.

Через определенный промежуток времени его подразделение оказалось на Горловском направлении, там воины выполняли боевые задания четыре месяца.

— После этого нас вывели на восстановление боеспособности в Киевскую область под Чернобыль, там мы охраняли государственную границу под Беларусью, — комментирует военный.

О молниеносном контрнаступлении в Харьковской области и Залужном

Иван говорит, что наше командование удачно и мудро спланировало освобождение Харьковской области. Бригада Ивана с другими подразделениями выполняли контрнаступательные действия, а враг применял против них все виды вооружения. Впрочем, когда россияне поняли, что наши бойцы наносят сокрушительные удары, стали убегать.

Наше командование продумало молниеносное контрнаступление с минимальными потерями нашего личного состава и с максимальным поражением живой силы и техники противника.

Я очень сильно верю и поддерживаю главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Имел честь познакомиться с ним лично, это очень сильный и грамотный человек, к которому миллионы украинцев имеют максимальное доверие. Его приказы самые мудрые и продуманные, — отмечает капитан.

Снова под Бахмут

После освобождения Харьковской области Иван с собратьями направились на усиление украинских военных в Бахмут. Говорит, что это самое тяжелое направление из всех, где он выполнял задания. Ведь враг сосредоточил много сил и техники. Российское командование не жалеет своих бойцов, бросает их на штурмы малыми группами. Когда они умирают, отправляют новых.

— Мы работали там круглосуточно, иногда днем отдыхали всего по два-три часа. Остальное время — постоянные выезды, наносили огненное поражение с САУ по позициям оккупантов, их технике. Все происходило очень активно: отработали по одной цели — сразу переместились, так по кругу, — вспоминает военный.

Акцентирует, что россияне использовали против них даже запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы.

Позже бригаду перевели под Херсон, но в декабре 2022 года, по определенным семейным обстоятельствам, Иван сменил место службы. Сейчас он служит в Хмельницком РТЦК и СП. Во время службы в 30-й бригаде Иван встретил свою будущую жену. Она тоже военнослужащая этой бригады. В ноябре прошлого года они поженились.

У Ивана есть несколько наград за выполнение боевых задач: орден Даниила Галицкого и орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Но отмечает, что не любит о них говорить, потому что есть воины, которые сделали больше, чем он.

Настроение поднимается, когда горит вражеская техника

Иван до сих пор поддерживает связи со своими собратьями. Некоторые до сих пор называют его комбат.

Очень ответственно быть командиром, ведь государство, командование поручают тебе людей, технику, за которых ты должен отвечать, поддерживать их в постоянной боевой готовности.

Однако он отмечает, что, прежде всего, нужно наладить взаимодействие между подчиненными и командиром, заработать у них авторитет и доверие к себе, к своим решениям. Иногда приходится быстро принимать решение, после чего постоянно думаешь, правильно ли все сделал.

Иван говорит, что все его решения были удачными. В подразделении не было потерь и техника цела. Мужчина убежден, что лучше всего боевого духа добавляют сообщения об уничтожении техники и личного состава врага.

— Когда ты отрабатываешь и слышишь в радиостанцию ​​или видишь на экране, как подрывается вражеская техника, понимаешь, что удалось остановить продвижение колонны оккупантов и помочь своим собратьям, это больше всего поднимает настроение, — уверяет капитан. Он добавляет, что почти все его батареи получили государственные награды, он гордится всеми подчиненными.

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