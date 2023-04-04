Рассказы

Больше всего поднимает настроение, когда слышишь, что подбил вражескую технику! История комбата о боевых заданиях

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 апреля 2023, 13:00
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Фото: Армия.Inform

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