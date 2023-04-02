Собратья борются, и я до победы оружие не сложу! История военного о боях, тяжелых ранениях и возвращении на службу

Андрей Гуцалюк с супругой до начала полномасштабного вторжения были в Нидерландах. Услышав новость о великом российском наступлении, без колебаний решили вернуться в Украину.

Мужчина воевал в составе десятой отдельной горно-штурмовой бригады. Он был пулеметчиком, затем разведчиком-пулеметчиком. Но впоследствии получил тяжелые ранения вблизи Спорного Донецкой области.

Андрей решил не увольняться со службы, а продолжить ее в небоевом подразделении. Уже месяц как он проходит службу в роте охраны Хмельницкого районного ТЦК СП на должности стрелка. Свою историю о боях он рассказал для Армия.Inform. Военный говорит:

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— Собратья борются, и я до победы оружие не складу. А как иначе? Война продолжается!

Первое боевое крещение в Киевской области

После возвращения из-за границы Андрей сразу с вокзала в родном Хмельницком отправился в Центр территориального комплектования. Он проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной бригаде, поэтому хотел присоединиться к ней. Но в ТЦК сказали, что придется ждать — нет разнарядки. Андрей не хотел ждать, поэтому присоединился к десятой горно-штурмовой бригаде Эдельвейс.

За несколько недель военные прошли обучение, после чего отправились на северо-запад Киевской области.

Там прошли первое боевое крещение авиационными ударами, обстрелами из танков, из ствольной, реактивной артиллерии, минометов, — вспоминает мужчина.

Он рассказывает, что задачей его роты было удержать три дороги, чтобы враг не прошел. Его выполнили достойно, никто не погиб, было всего несколько раненых.

По его словам, оккупанты отступали, а за собой уничтожали все живое, что видели вокруг — села, дома, убивали мирное население.

В конце апреля мужчину с собратьями вывели в Малин Житомирской области для восстановления и слаженности. Говорит: понимал, что дальше будет Восток. В Малине Андрея перевели во взвод разведки. Отмечает, что имели интенсивную подготовку, тренировались и днем, и ночью.

Ад Северодонецка

Северодонецк был одной из самых горячих точек на середине мая. Батальон Андрея разместился между Лисичанском и Северским. Оттуда разведвзвод выполнял боевые задания и туда же возвращался. Работать приходилось преимущественно ночью.

— В Северодонецке было жарко. Проводили доразведку возможных переправ через реку Северский Донец, путей подвоза провизии и боекомплекта, эвакуации раненых, работали в интересах не только своего батальона или бригады, но и нацгвардейцев и пограничников, защищавших город от кадыровцев и вагнеров.

Рассказывает, что тогда батальон понес первые потери. Однажды, в начале июня, оккупанты сильно обстреляли из артиллерии, погибли комбат и командир первой роты.

Возвращение домой и снова на фронт

Мужчина с теплом и грустью вспоминает, как ему удалось на несколько дней приехать домой. Ему дали задание пригнать из Хмельницкого внедорожник, который приобрели для военных волонтеры. Он решил устроить жене и сыну сюрприз.

— Представьте, еще вчера там, в аду, а сегодня здесь — за тысячу с лишним километров в объятиях жены и детей.

До сих пор как вспомню, так и слезы накатываются от памятных и трогательных минут щемящей встречи после месяцев разлуки, — делится Андрей.

Не успел мужчина вернуться из дома и распаковать вещи, как взводный сообщил, что есть задание. Надо провести доразведку одной лесополосы для возможного оборудования взводного опорного пункта возле села Спорное.

Так что военные начали окапываться. А на следующий день неподалеку от них в овраг заехал вражеский танк. Но он смотрел в противоположную сторону.

— Ребята из третьей роты, занимавшие ближайшую к нам позицию, тоже его заметили, не растерялись, и после двух первых точных выстрелов из гранатомета танк остановился, потом начал сдавать назад. Кто-то из воинов закрепил успех с ПТКР NLAW и танк загорелся, — рассказывает военный.

Говорит, что оккупанты открыли люк, но закрыли его после выстрела гранатомета. Тогда даже удалось взять одного россиянина в плен, другие двое смогли убежать.

О сильных обстрелах и ранениях

После ситуации с танком враг начал сильно обстреливать наших военных, плотно накрывал минометами и артиллерией. Андрей вспоминает, что взводный отправился на командно-наблюдательный пункт роты, а он и еще два собрата держали позицию.

Мины и снаряды прилетали все ближе и мы заметили в небе враждебный квадрокоптер, корректировавший огонь. Через мгновение в наш окоп влетел снаряд.

Один погиб на месте, мы двое получили обломочные ранения. Мне прилетело в правое плечо под бронежилет и в кисть правой руки. Другому собрату обломки ранили обе руки и ногу, — продолжает мужчина.

Бойцев эвакуировал командир, раненых отвезли в медицинский пункт батальона. Затем командир вернулся за телом погибшего собрата.

После ранения Андрей находился в госпиталях Дружковки, Днепра, Винницы, Хмельницкого. На фотографии шлема, которую показал Андрей, видно, как осколок от мины вонзился в левую сторону в районе виска и почти пробил кевлар. Если бы шлем был без ух, типа FAST, то он мог бы погибнуть.

Мужчина прошел лечение и реабилитацию, но сейчас его правый указательный палец практически не функционирует. Андрея постоянно беспокоят боли в правом плече, часто случается головокружение. Однако он остается в строю и будет защищать Украину до победы.

За нашу свободу борются совсем юные девушки и парни. Ране мы рассказывали историю 21-летнего бойца, отдавшего свою молодость войне.

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Фото: Андрей Агеев / Армия.Inform и личный архив Андрея Гуцалюка