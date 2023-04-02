Розповіді

Побратими б’ються, і я до перемоги зброю не складу! Історія військового про бої, тяжкі поранення та повернення до служби

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Квітня 2023, 19:30
Андрій Гуцалюк: історія військового про бої та поранення

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