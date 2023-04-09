У ворога закінчується жива сила? Санітарний інструктор з Бахмута про ситуацію у місті, інтенсивність атак та медичну підготовку

Бахмутський напрямок залишається найскладнішим. Ворог зосередив на Бахмуті багато живої сили, техніки та не полишає спроб взяти місто під свій контроль. Йому не вдається це зробити завдяки героїчній роботі наших ЗСУ.

Санітарний інструктор 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, молодший сержант Сергій Зайцев розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про зменшення інтенсивності атак на Бахмутському напрямку. Крім цього, прокоментував відсоток втрат та як вдається його тримати на низькому рівні.

Про зниження інтенсивності атак

За його словами, бійці відчувають меншу кількість атак ворога.

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— Враховуючи те, що вони використовували на максимум лише живу силу, то вона все-таки закінчується. Тому їхня інтенсивність і сила (росіян — ред.) стає слабшою, — пояснює він.

Про медичну підготовку бійців та втрати

За його словами, наші військові отримують безперервні знання щодо надання самодопомоги. Солдати проходять не лише медичну підготовку, а й вогневу та з інженерної і саперної справи. Усі солдати забезпечені аптечками за стандартами НАТО.

— Безпосередньо для того, щоб боєць міг врятувати своє життя, є усе необхідне. Людина, яка потрапила сюди, проходить підготовку і постійно оновлює знання на місці.

Якщо говорити за евакуацію в цілому, то за весь час бойових дій, який ми провели, неповоротні втрати склали лише 3% від загальної кількості поранених.

Це враховуючи бойову травму, інтенсивність ведення бойових дій, застосування різних засобів ураження, — розповідає Сергій.

Такий високий результат врятованих поранених залежить від сукупності речей: медичної підготовки бійців, рівня підготовки парамедиків, наявності бронетехніки, технології евакуації тощо.

Наші військові виконують багато завдань на фронті, але кажуть, що найбільше радіють, коли знищують техніку ворога. Раніше ми розповідали історію Івана Морозовського про бої на різних напрямках.

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