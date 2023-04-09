Україна

У ворога закінчується жива сила? Санітарний інструктор з Бахмута про ситуацію у місті, інтенсивність атак та медичну підготовку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Квітня 2023, 14:30
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0:05:36
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Останніх двох дітей батьки досі переховують від евакуації: яка ситуація в Авдіївці
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