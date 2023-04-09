Это нужно видеть! ВСУ впервые показали работу NASAMS

Украинцы всегда имеют четкое понимание своей цели и умеют ее достигать. Так случилось и с получением зенитно-ракетных установок NASAMS, которые просто необходимы для защиты украинцев с неба.

И наконец, Воздушные силы ВСУ впервые показали работу ЗРК NASAMS.

С ноября 2022 года это норвежское оружие защищает небо Украины. За пять месяцев успешной работы уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов.

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Впечатления бойцов ВСУ о работе с NASAMS

Командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита рассказывает, что очень рад, что на обучение по работе с оружием поехало очень много молодых офицеров и, в том числе он сам.

Была мечта служить на каком-нибудь более совершенном зенитно-ракетном комплексе.

По словам Никиты, С-300 — это уже старая техника. И хотя украинские военные еще пользуются ею, она работает только на их энтузиазме.

Радары у норвежского ЗРК усовершенствованы, в них находится компьютер, являющийся пультом управления. Боевой расчет на нем может сразу видеть воздушную обстановку.

Всю обстановку наблюдаем на локаторе, — добавляет начальник станции ЗРК NASAMS Игорь.

На радаре американские коллеги, обучавшие украинских бойцов, оставили для них надпись с пожеланиями. Так что наши защитники не забывают о помощи друзей из США.

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