Это нужно видеть! ВСУ впервые показали работу NASAMS

Украинцы всегда имеют четкое понимание своей цели и умеют ее достигать. Так случилось и с получением зенитно-ракетных установок NASAMS, которые просто необходимы для защиты украинцев с неба.
И наконец, Воздушные силы ВСУ впервые показали работу ЗРК NASAMS.
С ноября 2022 года это норвежское оружие защищает небо Украины. За пять месяцев успешной работы уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов.
Командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита рассказывает, что очень рад, что на обучение по работе с оружием поехало очень много молодых офицеров и, в том числе он сам.
Была мечта служить на каком-нибудь более совершенном зенитно-ракетном комплексе.
Была мечта служить на каком-нибудь более совершенном зенитно-ракетном комплексе.
По словам Никиты, С-300 — это уже старая техника. И хотя украинские военные еще пользуются ею, она работает только на их энтузиазме.
Радары у норвежского ЗРК усовершенствованы, в них находится компьютер, являющийся пультом управления. Боевой расчет на нем может сразу видеть воздушную обстановку.
Всю обстановку наблюдаем на локаторе, — добавляет начальник станции ЗРК NASAMS Игорь.
Всю обстановку наблюдаем на локаторе, — добавляет начальник станции ЗРК NASAMS Игорь.
На радаре американские коллеги, обучавшие украинских бойцов, оставили для них надпись с пожеланиями. Так что наши защитники не забывают о помощи друзей из США.
Также в Украине уже есть и другие обещанные виды вооружения. Читай об особенностях танка Challenger 2, переданном Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!