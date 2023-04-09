Це потрібно бачити! ЗСУ вперше показали роботу NASAMS

Українці завжди мають чітке розуміння про свою мету та вміють її досягати. Так сталось і з отриманням зенітно-ракетних установок NASAMS, які були просто необхідні для захисту українців з неба.
І нарешті Повітряні сили ЗСУ вперше показали роботу ЗРК NASAMS.
З листопада 2022 року ця норвезька зброя захищає небо України. За п’ять місяців успішної роботи знищено понад 100 ворожих ракет та дронів.
Командир дивізіону ЗРК NASAMS Микита розповідає, що дуже радий, що на навчанні з роботи зі зброєю поїхало дуже багато молодих офіцерів, зокрема і він сам.
Була мрія служити на якомусь більш досконалому зенітно-ракетному комплексі.
Була мрія служити на якомусь більш досконалому зенітно-ракетному комплексі.
Зі слів Микити, С-300 — це вже стара техніка. І хоча українські військові ще користуються нею, працює вона лише на їхньому ентузіазмі.
Радари у норвезького ЗРК удосконалені, у них знаходиться комп’ютер, який і є пультом керування. Бойовий розрахунок на ньому може одразу бачити повітряну обстановку.
Всю обстановку спостерігаємо на локаторі, — додає начальник станції ЗРК NASAMS Ігор.
Всю обстановку спостерігаємо на локаторі, — додає начальник станції ЗРК NASAMS Ігор.
На радарі американські колеги, які навчали українських бійців, залишили для них напис з побажаннями. Тож наші захисники не забувають про допомогу друзів зі США.
Також в Україні вже й інші обіцяні види озброєння. Читай про особливості танка Challenger 2, який передали Україні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!