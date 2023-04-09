Це потрібно бачити! ЗСУ вперше показали роботу NASAMS

Українці завжди мають чітке розуміння про свою мету та вміють її досягати. Так сталось і з отриманням зенітно-ракетних установок NASAMS, які були просто необхідні для захисту українців з неба.

І нарешті Повітряні сили ЗСУ вперше показали роботу ЗРК NASAMS.

З листопада 2022 року ця норвезька зброя захищає небо України. За п’ять місяців успішної роботи знищено понад 100 ворожих ракет та дронів.

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Командир дивізіону ЗРК NASAMS Микита розповідає, що дуже радий, що на навчанні з роботи зі зброєю поїхало дуже багато молодих офіцерів, зокрема і він сам.

Була мрія служити на якомусь більш досконалому зенітно-ракетному комплексі.

Зі слів Микити, С-300 — це вже стара техніка. І хоча українські військові ще користуються нею, працює вона лише на їхньому ентузіазмі.

Радари у норвезького ЗРК удосконалені, у них знаходиться комп’ютер, який і є пультом керування. Бойовий розрахунок на ньому може одразу бачити повітряну обстановку.

Всю обстановку спостерігаємо на локаторі, — додає начальник станції ЗРК NASAMS Ігор.

На радарі американські колеги, які навчали українських бійців, залишили для них напис з побажаннями. Тож наші захисники не забувають про допомогу друзів зі США.

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