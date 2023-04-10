Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью

Несмотря на то, что сообщений о возможном вторжении со стороны Беларуси в Украину становится все меньше, угроза никуда не исчезла. Украина строит на границе уже вторую очередь укреплений и минных заграждений.

Попробуют ли россияне пробить оборону с северо-запада Украины? И как к возможному нападению готовятся украинские бойцы? Ситуацию анализировали Факти тижня.

Бойцы знают, как действовать в экстренной ситуации: автоматная очередь, пулемет, вдобавок — работа снайпера. Такие учения ВСУ проводят часто, чтобы закрепить навыки и отработать технику.

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Военнослужащий с позывным Боцман говорит, что угроза не исчезнет, пока будет существовать Россия.

В Ровенской области наши военные заминировали все сухопутные границы с Беларусью, сделав их абсолютно непроходимыми для врага. Также бойцы уверены, что фортификационные сооружения будут теперь стоять годами.

Морально-психологическое давление на армию Беларуси также оказывает муляж военного, выглядывающего из-за сугроба на границе.

Эксперты говорят, что такая линия обороны делает передвижение врагов просто невозможным.

За происходящим на украинском фронте можно следить в актуальной карте боевых действий в Украине.

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