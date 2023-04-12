Наземные атаки идут в унисон с построением обороны: карта боевых действий в Украине 12 апреля в режиме онлайн

Постоянные наземные атаки идут в унисон с построением оборонительных рубежей. Такие ожидания украинского контрнаступления российскими оккупантами можно наблюдать на карте боевых действий.

В то же время, россияне не отступают ни от своих захватнических планов, ни от террористической тактики ведения войны с нарушениями всех международных норм.

Но остановить их способна только одна сила — объединенные украинцы. Это показали первые месяцы полномасштабной войны, это продемонстрирует и победа Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная и Авдеевка-Донецк.

В то же время, захватчики продолжают оборонительные приготовления в Херсонской и Запорожской областях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов. Совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области, Волфино и Катериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки, Должанка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Торецк и Нью-Йорк Донецькой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак.

В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Новоселка, Ольговское, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области. А также Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две радиоэлектронной станции борьбы противника.

Также ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что происходит на фронте.

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