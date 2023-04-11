Враг одновременно наступает на четырех направлениях — Маляр о том, что происходит на фронте

Украинские военные на фронте сдерживают врага и наносят им сокрушительные удары. Их титаническую работу можно увидеть на карте боевых действий, ведь оккупанты не имеют на ней значительного успеха.

Много разговоров ведется об украинском контрнаступлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини подтвердила, что наши воины переходят от обороны к контрнаступлению.

Однако врагу также удается проводить наступательные действия.

Сейчас также смотрят

По ее словам, Генштаб ВСУ фиксирует такие попытки на четырех направлениях: Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское. Именно там идут самые ожесточенные бои.

— На Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях врагу вообще не удается достичь поставленных целей. Но бои там очень сильные, — говорит она.

О ситуации в Бахмуте

Что касается Бахмута. Боями охвачен не только город, но и пригород.

— У врага ослабли подразделения Вагнера, поэтому он использует и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцев. Оккупанты используют тактику выжженной земли, уничтожают абсолютно все, — рассказывает Маляр.

По ее словам, россияне увеличили количество артиллерийского огня по Бахмуту, продолжают активно использовать авиацию.

Почему важно сохранять информационную тишину

В сети есть много слухов по поводу украинского контрнаступления, разные эксперты высказывают свои мнения по этому поводу. Даже произошла утечка “документов”, которые якобы рассказывают о планах контрнаступления. Но нужно мыслить критически.

— Мы должны понимать, что современная война, — прежде всего, информационная война. Мы должны быть готовы, что могут быть любые вбросы информации.

Так что к любой информации надо относиться критически, проверять и искать источник.

Единственной правдивой информацией о ходе боевых действий, планов ВСУ есть только официальные источники: верховный главнокомандующий, министр обороны и главнокомандующий, Генштаб, Минобороны. Также есть уполномоченные лица, это пресс-офицеры, — подчеркнула Маляр.

Наши бойцы всегда оттачивают свои умения, чтобы становиться лучше. Ранее мы рассказывали, как Украина укрепляет границу с Беларусью.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!