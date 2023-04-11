Україна

Ворог одночасно наступає на чотирьох напрямках — Маляр про те, що відбувається на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 10:23
Бахмут

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн
0:10:40
Наступ з Білорусі
Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю
0:03:08
Херсонщина новини
Відбудова після дев’яти місяців обстрілів! Херсонці збирають модульні містечка
0:03:02
Віталій Кривицький
Христос до нас приходить як лікар. Мудрі слова єпископа про біль українців під час війни
Дивитись більше

Останні відео
0:08:05
Бахмут

Ворог одночасно наступає на чотирьох напрямках — Маляр про те, що відбувається на фронті
Карта бойових дій в Україні
“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн
0:10:40
Наступ з Білорусі
Відточують техніку та будують фортифікаційні споруди на роки: як військові укріплюють кордон із Білоруссю
0:03:08
Херсонщина новини
Відбудова після дев’яти місяців обстрілів! Херсонці збирають модульні містечка
0:03:02
Віталій Кривицький
Христос до нас приходить як лікар. Мудрі слова єпископа про біль українців під час війни
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Буде набагато цікавіше! У чому особливість Гвардії наступу та що бійці думають про майбутній контрнаступ
0:01:54
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн
Збивають ворожі БПЛА та відбивають атаки: карта бойових дій в Україні 10 квітня в режимі онлайн
0:03:47
Сім'ї полонених
Вже рік жодної звістки — сім’ї полонених про повернення своїх захисників
0:02:51
Плавні
Воду бачили ще перед повномасштабною війною! Як живуть люди у прифронтовому селі Плавні
0:04:23
ЗСУ показали роботу NASAMS
Це потрібно бачити! ЗСУ вперше показали роботу NASAMS
Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь