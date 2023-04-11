Ворог одночасно наступає на чотирьох напрямках — Маляр про те, що відбувається на фронті

Українські військові на фронті стримують ворога та завдають йому нищівних ударів. Їхню титанічну роботу можна побачити на карті бойових дій, адже окупанти не мають на ній значного успіху.

Багато розмов точиться про український контрнаступ. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердила, що наші воїни переходять від оборони до контрнаступу.

Однак ворогу також вдається проводити наступальні дії.

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За її словами, Генштаб ЗСУ фіксує такі спроби на чотирьох напрямках: Мар’їнський, Лиманський, Авдіївський і Бахмутський. Саме там точаться найбільш запеклі бої.

— На Лиманському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках ворогу взагалі не вдається досягти поставлених цілей. Але бої там дуже запеклі, — каже вона.

Про ситуацію у Бахмуті

Стосовно Бахмута. Боями охоплене не лише місто, а й передмістя.

— У ворога ослабли підрозділи Вагнера, тому він використовує і десантно-штурмові загони, і спецпризначенців. Окупанти використовують тактику випаленої землі, знищують абсолютно все, — розповідає Маляр.

За її словами, росіяни збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту, продовжують активно використовувати авіацію.

Чому важливо зберігати інформаційну тишу

У мережі є багато чуток щодо українського контрнаступу, різні експерти висловлюють свої думки про це. Навіть стався витік “документів”, які нібито розповідають про плани контрнаступу. Але треба мислити критично.

— Ми повинні розуміти, що сучасна війна — насамперед інформаційна війна. Ми повинні бути готовими, що можуть бути будь-які вкиди інформації.

Тож до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти і шукати джерело.

Єдиною правдивою інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ є лише офіційні джерела: верховний головнокомандувач, міністр оборони та головнокомандувач, Генштаб, Міноборони. Також є уповноважені особи, це прес-офіцери, — наголосила Маляр.

Наші бійці завжди відточують свої вміння, щоб ставати кращими. Раніше ми розповідали, як Україна укріплює кордон з Білоруссю.

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