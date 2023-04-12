Часть города враг уже превратил в Алеппо — Маляр про оборону Бахмута и ситуацию в городе

По данным Генштаба ВСУ, почти половина вражеских штурмов сегодня приходится именно на Бахмут. На этом направлении продолжается активная оборона города.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона о том, что происходит в Бахмуте и почему это стратегический участок фронта.

Сколько длится оборона Бахмута

Оборона Бахмута длится уже восьмой месяц, но россияне никак не могут его захватить.

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Кто командует операцией в Бахмуте

Командование Восточного фронта управляет обороной Бахмута. Речь идет о бригадном генерале Андрее Гнатове и командующем Сухопутными войсками ВСУ Александре Сырском.

Значение обороны Бахмута для Украины

Боевые действия уменьшают наступательную активность врага, потому что уничтожается его техника и бойцы. Плюс активная и мужественная оборона Бахмута заставляет россиян концентрировать свои силы в одном месте, которые он мог бы перебросить на другие направления.

Если бы мы не обороняли Бахмут, значит, враг просто бы шел вглубь территории Украины. То есть значение обороны Бахмута следует понимать в таком контексте, — объясняет Маляр.

Кроме того, там находится не только регулярная российская армия, но и ЧВК Вагнера, уже в значительной степени уничтоженная ВСУ.

Поэтому враг уже вынужден перетягивать туда и свои десантные штурмовые подразделения, и спецназовцев. Их всех методически уничтожают украинские воины.

Ситуация в Бахмуте

Эпицентром боев сегодня является Бахмут, несмотря на то, что наступление продолжается и на Лиманском, и на Марьинском направлениях.

Но враг именно там, в Бахмуте, сконцентрировал свои основные усилия, поэтому и мы в ответ должны концентрировать там усилия для того, чтобы останавливать врага, — рассказывает Анна Маляр.

Украинские военные отмечают, что противник коварен. Он часто меняет тактику и анализирует свои ошибки, посылая на это направление еще больше пушечного мяса.

При этом россияне не оставляют своей цели полностью захватить Бахмут, поэтому сегодня там идут ожесточенные бои. Оккупанты “щедро” используют артиллерию и авиацию, уничтожая целые районы города.

— Фактически часть районов города… враг уже превратил в Алеппо. Поскольку они проигрывают нам в городских боях, они просто используют тактику полного уничтожения, разрушения построек, помещений, позиций — всего, что видят. Таким образом, только они могут воевать, — отмечает Маляр.

Больше о ситуации на фронте расскажет карта боевых действий в Украине.

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Главное фото: Depositphotos