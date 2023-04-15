Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн

Кожна зміна на карті бойових дій в Україні дається титанічними зусиллями нашої армії. А навіть найменший клаптик звільненої рідної землі — такий важливий та дорогий серцю.
Однак ситуація на передовій змінюється дуже динамічно. Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
Загарбники досягають деяких успіхів у Бахмуті та проводять наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
А на півдні України окупанти зміцнюють свої позиції, готуючись до можливого українського контрнаступу.
Тим часом ПВК Вагнер навчає українських дітей опановувати зброю в рамках Російського національного руху кадетів молодої армії (Юнармії) на тимчасово окупованій території.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби наші захисники відбили близько 40 атак противника.
Ситуація на фронті за напрямками:
Росіяни використовують українські медичні заклади на тимчасово окупованих територіях для лікування своїх солдатів.
Наразі у міській лікарні № 2 Горлівки та поліклініці Горлівського машинобудівного заводу працюють близько 185 російських медиків. Вони надають допомогу виключно російським військовослужбовцям.
Тим часом українська авіація за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Звільнений Херсон намагається прийти до тями після російської окупації. І хоч місто оживає, воно все одно постійно знаходиться під прицілом загарбників. Дивись, яка ситуація в Херсоні сьогодні.
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