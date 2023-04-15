Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн

Кожна зміна на карті бойових дій в Україні дається титанічними зусиллями нашої армії. А навіть найменший клаптик звільненої рідної землі — такий важливий та дорогий серцю.

Однак ситуація на передовій змінюється дуже динамічно. Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

Загарбники досягають деяких успіхів у Бахмуті та проводять наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

А на півдні України окупанти зміцнюють свої позиції, готуючись до можливого українського контрнаступу.

Тим часом ПВК Вагнер навчає українських дітей опановувати зброю в рамках Російського національного руху кадетів молодої армії (Юнармії) на тимчасово окупованій території.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

шість авіаційних ударів;

19 ракетних ударів, 13 з них — із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську.

близько 20 обстрілів з РСЗВ.

Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби наші захисники відбили близько 40 атак противника.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки у Харківській області.

та напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки у Харківській області. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Українські підрозділи відбили близько 15 атак противника. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, але успіху не мав. Обстріляв населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, але успіху не мав. Обстріляв населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. Ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. Ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог не наступав. Однак обстріляв населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

напрямку ворог не наступав. Однак обстріляв населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Обстріляли населені пункти неподалік лінії бойового зіткнення, зокрема Времівку і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівку, Червоне, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів Запорізької області; Золоту Балку, Новоберислав, Козацьке, Іванівку, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Росіяни використовують українські медичні заклади на тимчасово окупованих територіях для лікування своїх солдатів.

Наразі у міській лікарні № 2 Горлівки та поліклініці Горлівського машинобудівного заводу працюють близько 185 російських медиків. Вони надають допомогу виключно російським військовослужбовцям.

Тим часом українська авіація за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

один пункт управління росіян;

три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника;

одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Звільнений Херсон намагається прийти до тями після російської окупації. І хоч місто оживає, воно все одно постійно знаходиться під прицілом загарбників. Дивись, яка ситуація в Херсоні сьогодні.

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