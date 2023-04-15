Україна

Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
0:08:34
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