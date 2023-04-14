Війна в Україні

Щонайменше сім вибухів у Слов‘янську! Росіяни обстріляли житлові будинки та вбили людей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 18:10
Вибухи в Слов'янську 14 квітня: росіяни обстріляли Донецьку область

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