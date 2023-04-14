Російські загарбники не полишають Донецьку область у спокої. Сьогодні, 14 квітня, терористи обстріляли Слов‘янськ. Відомо про руйнування та загиблих.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Читай, що зараз відбувається в місті.

Вибухи в Слов’янську 14 квітня

За словами Єрмака, в місті пролунало щонайменше сім вибухів у районі ЗОШ №8. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено три п‘ятиповерхових будинки: один — частково зруйнований, а у двох інших — загорілись квартири. Окрім цього, вибуховою хвилею зачепило й будинки довкола.

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Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко поінформував, що станом на 18:00 відомо про п’ятьох загиблих і 15 поранених.

Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина, — написав Кириленко.

За попередніми даними, близько 16:00 росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Загалом пошкоджено п’ять багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

Обстріл Слов’янська — фото

Павло Кириленко опублікував перші кадри з місця події.

Щонайменше сім вибухів у Слов‘янську! Росіяни обстріляли житлові будинки та вбили людей / 4 Фотографії

Атака на Слов’янськ — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоку атаку росіян на Слов’янськ, запевнивши, що за кожен терористичний акт ворог відповість.

Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе.

За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо, — написав президент.

Що ще відбувається на лінії зіткнення та у прифронтових районах, покаже тобі карта бойових дій в Україні.

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Головне фото: Андрій Єрмак / Telegram