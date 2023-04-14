Российские захватчики не оставляют Донецкую область в покое. Сегодня, 14 апреля, террористы обстреляли Славянск. Известно о разрушениях и погибших.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Читай, что сейчас происходит в городе.

Взрывы в Славянске 14 апреля

По словам Ермака, в городе прогремели, по меньшей мере, семь взрывов в районе ОШ №8. В результате вражеской атаки были повреждены три пятиэтажных дома: один — частично разрушен, а в двух других — загорелись квартиры. Кроме этого, взрывной волной задело и дома вокруг.

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Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко проинформировал, что по состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых.

Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок, — написал Кириленко.

По предварительным данным, около 16:00 россияне ударили по городу ракетами С-300. В общей сложности повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Обстрел Славянска — фото

Павел Кириленко опубликовал первые кадры с места происшествия.

По меньшей мере, семь взрывов в Славянске! Россияне обстреляли жилые дома и убили людей / 4 Фотографии

Атака на Славянск — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую атаку россиян на Славянск, заверив, что за каждый террористический акт враг ответит.

Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое.

За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим, — написал президент.

Что еще происходит на линии столкновения и прифронтовых районах, покажет тебе карта боевых действий в Украине.

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Главное фото: Андрей Ермак / Telegram