Россияне боятся ВСУ и укрепляют Крым: карта боевых действий в Украине 14 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине обновляется буквально каждый час, меняя ход истории. Украинские герои отражают вражеские атаки и обороняют свою страну, ведь для нас каждый клочок родной земли — стратегический.

Детальнее о ситуации на передовой читай в сводке Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.

Также захватчики продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк. А на временно оккупированной части Запорожской области и в Крыму враг возводит оборону.

Между тем, российские чиновники продвигают закон, направленный на повышение эффективности выдачи повесток и борьбы с уклонистами от мобилизации.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

11 авиационных ударов; около 20 обстрелов из РСЗО, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и устойчивости наших воинов, было отражено около 20 атак противника, — отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки в Харьковской области.

и направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Россияне провели атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имели. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Пивничное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии населенные пункты Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

направлении противник обстрелял из артиллерии населенные пункты Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелял населённые пункты Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелял населённые пункты Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял прифронтовые населенные пункты, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Степногорск Запорожской области; Степановку и Антоновку Херсонской области и сам Херсон.

В некоторых населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты увеличивают количество патрулей и обходов помещений людей из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Также введен запрет на оставление населенных пунктов.

Тем временем, украинская авиация за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два пункта управления врага;

два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;

радиолокационную станцию россиян;

станцию радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Россияне ежедневно обстреливают Запорожскую область, а больше всего страдают прифронтовые населенные пункты. Днем прогремели взрывы в Орехове 13 апреля. Узнай, что известно об очередной атаке оккупантов.

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