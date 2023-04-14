Россияне боятся ВСУ и укрепляют Крым: карта боевых действий в Украине 14 апреля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине обновляется буквально каждый час, меняя ход истории. Украинские герои отражают вражеские атаки и обороняют свою страну, ведь для нас каждый клочок родной земли — стратегический.
Детальнее о ситуации на передовой читай в сводке Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.
Также захватчики продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк. А на временно оккупированной части Запорожской области и в Крыму враг возводит оборону.
Между тем, российские чиновники продвигают закон, направленный на повышение эффективности выдачи повесток и борьбы с уклонистами от мобилизации.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и устойчивости наших воинов, было отражено около 20 атак противника, — отмечают в Генштабе.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и устойчивости наших воинов, было отражено около 20 атак противника, — отмечают в Генштабе.
Ситуация на фронте по направлениям:
В некоторых населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты увеличивают количество патрулей и обходов помещений людей из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Также введен запрет на оставление населенных пунктов.
Тем временем, украинская авиация за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Россияне ежедневно обстреливают Запорожскую область, а больше всего страдают прифронтовые населенные пункты. Днем прогремели взрывы в Орехове 13 апреля. Узнай, что известно об очередной атаке оккупантов.
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