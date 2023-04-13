Война в Украине

Продолжают терроризировать весь мир: что известно о взрыве возле ЗАЭС и как это объясняют оккупанты

Виктория Мельник, редактор сайта 13 апреля 2023, 15:20
ЗАЭС
Фото: Facebook

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