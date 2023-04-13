Продолжают терроризировать весь мир: что известно о взрыве возле ЗАЭС и как это объясняют оккупанты

Российские оккупационные войска продолжают подвергать опасности не только украинцев, но и целый мир. Военные “игры”, в которые играют россияне — ужасные и антигуманные.

Сегодня стало известно, что у четвертого энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина. Об этом сообщили в Telegram-канале Энергодар.

— По информации источников, у машинного зала четвертого энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина, — пишут в Telegram-канале.

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Взрыв возле ЗАЭС: что известно

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались “успокоить” работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ, — сообщили в Энергоатоме.

Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента.

Таким образом оккупанты продолжают превращать ЗАЭС в военную базу и подвергать мир ядерной опасности.

А на прошлой неделе россияне похитили еще четырех работников ЗАЭС. О работнике Запорожской АЭС, которого россияне похитили и пытали еще прошлой весной, мы писали в нашем другом материале.

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