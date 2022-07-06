В упор всадили около десятка пуль, но он не сдался. Страшная и героическая история работника Запорожской АЭС

Оккупанты почти в упор всадили в него из автомата около десятка пуль, а он, истекая кровью, чуть не задушил одного из террористов. Мужчина вызвал немалое удивление врачей, ведь смог выжить.

Сейчас он мечтает вернуться в строй, чтобы разгромить захватчиков на фронте освободительной войны. Это история 53-летнего, казалось бы, обычного слесаря ​​Запорожской атомной станции Сергея Швеца. Мужчина, как выяснилось, имеет за плечами опыт боев в зоне АТО и службы в терробороне Энергодара. Он защищал город от захватчиков с начала их вторжения.

Слесарь-герой

Сергей Швец сейчас находится в запорожской больнице, куда смог тайно добраться из родного Энергодара, который оккупанты захватили в первые дни своего нашествия. Их мужчина вместе с товарищами встречал на блокпосте на въезде в город в начале марта.

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— Они сначала били из стрелкового оружия, потом начали стрелять из БТР и танков. Стреляли выше наших голов — в сторону промзоны, атомной станции. Мы продержались до сумерек, а потом начали отходить. Мы уже ничего не могли сделать: их было слишком много, — рассказывает Сергей.

4 марта оккупанты обстреляли из артиллерии ЗАЭС. Спустя сутки слесарь оперативно-ремонтной службы ЗАЭС с 20-летним стажем был вынужден ходить на работу. Приходилось делать вид, будто ничего не произошло, потому что обслуживание атомной станции не терпит ожидания.

Руководство попросило сотрудников прихватить с собой, кроме удостоверений, паспорта и не провоцировать уже закрепившихся на ЗАЭС захватчиков, стоявших на каждой проходной.

— Когда я пришел на работу, учебно-тренировочный центр уже потушили, правда, он выгорел из-за попадания снаряда. На территории, где были “прилеты”, валялись куски железа от танковых снарядов. Переходы в “грязной зоне” были пробиты.

К счастью, реакторное отделение не было повреждено, и если бы попали в турбину, это грозило бы атомной аварией, — рассказывает слесарь.

Душил врага, истекая кровью

С тех пор и до конца мая жизнь Сергея была довольно рутинной и относительно спокойной в режиме “работа — дом”. Иногда — закупки в магазине. Гулять по улицам мужчина лишний раз не рисковал, потому что был ветераном АТО. В 2015 году попал под мобилизацию и больше года защищал страну под Мариуполем и в Луганской области. К тому же был в составе терробороны и после разгрома блокпоста спрятал дома автомат.

Но однажды, говорит мужчина, по Энергодару распространились слухи, что кто-то “слил” оккупантам списки и адреса ветеранов АТО и бойцов ТрО. Бежать из города, где начались “чистки”, уже не было возможности, поэтому Сергею оставалось только ждать, когда за ним придут.

23 мая шестеро оккупантов пришли за Сергеем.

— Я был тогда выходной. Сначала позвонили по домофону. Я выглянул на кухню в окно. Смотрю — стоят машины и российские военные. Ну и началось…

Я уже давно для себя решил: сдаваться не буду, потому что это автоматически означает для меня подвал и, скорее всего, расстрел.

Схватил автомат Калашникова и стал ждать. Оккупанты начали выламывать дверь. Когда им это удалось, один заскочил внутрь и, когда увидел у меня в руках автомат, начал стрелять.

Я побежал в ванную, и сразу пуля попала мне в лицо: пробила щеку и разорвала ухо. Следующая — поцарапала лоб, потом — попадание в ногу. Увидел, как вырвало кусок мяса, в руку, живот, бедро.

Я перевернул свой автомат, по привычке, как в АТО, закрыл сердце. И два шара попадают как раз в затворную раму.

Когда я упал, они все навалились на меня. Я уже чувствовал, что начинаю, что называется, уезжать и понимал, что мне конец. Хотя, по крайней мере, не чувствовал боли. Один военный прижимал пистолет к голове и кричал, что сейчас меня добьет.

Я не знаю, был ли это всплеск адреналина, но я его так схватил за глотку, что мою руку еле оторвали от него, — вспоминает мужчина.

Работник ФСБ в украинской форме

Тяжелораненого мужчину, потерявшего много крови, доставили в больницу. Там Сергей каким-то чудом еще выдержал срочную десятичасовую операцию. Затем еще несколько хирургических вмешательств и две недели в реанимации.

Потом мужчина узнал, что после его расстрела оккупанты рыскали по его квартире и похитили ценные вещи: ноутбук, телефон. Но Сергей признается, что его порадовал работник ФСБ, который пришел его допрашивать.

Однажды работник российской спецслужбы появился в военной форме Сергея, которую тот хранил дома.

Конечно, без украинской символики, — смеясь, вспоминает мужчина. — Оторвал флажки и все, что было на липучках, — рассказал Сергей.

Через несколько недель раненому стало лучше, встал вопрос о выписке. Для воина это означало плен и смерть. Следовательно, за несколько дней до этого ему позвонили наши спецслужбы и предложили бежать: к медучреждению подогнали автомобиль и Сергей, благодаря удачному стечению обстоятельств, добрался до Запорожья.

Его состояние наши врачи оценивают как средней тяжести и соглашаются: выжил боец ​​только чудом.

— К нам он прибыл неделю назад, — говорит врач ортопед-травматолог Владислав Иваньков. — У пациента имеется ранение лица, брюшной стенки, конечностей.

Самое серьезное, конечно, это живот. Степень ранений была высокой, это было связано с кровопотерей и повреждением внутренних органов, — рассказал врач.

Впереди Сергея ждут месяцы лечения и реабилитация. Затем мужчина мечтает пойти в армию, чтобы бить оккупантов. Конечно, если медицинская комиссия предоставит такое разрешение.

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