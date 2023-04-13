Війна в Україні

Продовжують тероризувати увесь світ: що відомо про вибух біля ЗАЕС та як це пояснюють окупанти

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 15:20
ЗАЕС
Фото: Facebook

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