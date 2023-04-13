Продовжують тероризувати увесь світ: що відомо про вибух біля ЗАЕС та як це пояснюють окупанти

Російські окупаційні війська продовжують наражати на небезпеку не лише українців, а й цілий світ. Воєнні “ігри”, в які грають росіяни — жахливі та антигуманні.

Сьогодні стало відомо, що біля четвертого енергоблока ЗАЕС вибухнула російська міна. Про це повідомили в Telegram-каналі Енергодар.

— За інформацією джерел, біля машинної зали четвертого енергоблока пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна, — пишуть у Telegram-каналі.

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Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ, — повідомили в Енергоатомі.

Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту.

Таким чином окупанти продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу та наражати світ на ядерну небезпеку.

А минулого тижня росіяни викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС. Про працівника Запорізької АЕС, якого росіяни викрали та катували ще минулої весни, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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