Росіяни бояться ЗСУ та укріплюють Крим: карта бойових дій в Україні 14 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні оновлюється буквально погодинно, змінюючи хід історії. Українські герої відбивають ворожі атаки та обороняють свою країну, адже для нас кожен клаптик рідної землі — стратегічний.

Детальніше про ситуацію на передовій читай у зведенні Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.

Також загарбники продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. А в тимчасово окупованій частині Запорізької області та в Криму ворог зводить оборону.

Тим часом російські чиновники просувають закон, спрямований на підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з ухилянтами від мобілізації.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 квітня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

11 авіаційних ударів; близько 20 обстрілів з РСЗВ, унаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника, — зазначають у Генштабі.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині.

та напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за Бахмут. Росіяни провели атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мали. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв з артилерії населені пункти Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

напрямку противник обстріляв з артилерії населені пункти Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв населені пункти Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв населені пункти Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв прифронтові населені пункти, зокрема Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Степногірськ Запорізької області; Степанівку та Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

У деяких населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти збільшують кількість патрулів та обходів помешкань людей через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Також уведено заборону щодо залишення населених пунктів.

Тим часом українська авіація за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два пункти управління ворога;

два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника;

радіолокаційну станцію росіян;

станцію радіоелектронної боротьби загарбників.

Росіяни щодня обстрілюють Запорізьку область, а найдужче страждають прифронтові населені пункти. Удень пролунали вибухи в Оріхові 13 квітня. Дізнайся, що відомо про чергову атаку окупантів.

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