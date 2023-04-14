Росіяни бояться ЗСУ та укріплюють Крим: карта бойових дій в Україні 14 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні оновлюється буквально погодинно, змінюючи хід історії. Українські герої відбивають ворожі атаки та обороняють свою країну, адже для нас кожен клаптик рідної землі — стратегічний.
Детальніше про ситуацію на передовій читай у зведенні Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
Також загарбники продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. А в тимчасово окупованій частині Запорізької області та в Криму ворог зводить оборону.
Тим часом російські чиновники просувають закон, спрямований на підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з ухилянтами від мобілізації.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника, — зазначають у Генштабі.
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника, — зазначають у Генштабі.
Ситуація на фронті за напрямками:
У деяких населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти збільшують кількість патрулів та обходів помешкань людей через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Також уведено заборону щодо залишення населених пунктів.
Тим часом українська авіація за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Росіяни щодня обстрілюють Запорізьку область, а найдужче страждають прифронтові населені пункти. Удень пролунали вибухи в Оріхові 13 квітня. Дізнайся, що відомо про чергову атаку окупантів.
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