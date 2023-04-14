Удар изо всех видов оружия по городу и области! Что известно про обстрел Запорожья 14 апреля

Враг продолжает атаковать мирные города и области Украины, ведь достичь чего-либо на фронте не может. Этой ночью, 14 апреля, российские оккупанты нанесли серьезные удары по Запорожью и области. Читай в нашем материале про взрывы в Запорожье 14 апреля.

Взрывы в Запорожье сегодня ночью

В ночь на 14 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье и область. Местные власти отчитываются: оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информация о масштабе разрушений уточняется.

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города и области. На линии разграничения россияне нанесли 81 удар за сутки. Об этом сообщают в Запорожской ОВА.

В частности, россияне нанесли ракетный удар, семь авиационных обстрелов, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две — из РСЗО.

Враг обстрелял Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Зализничное и еще 14 городов и сел.

— К счастью, люди не пострадали. Сейчас поступило 18 сообщений о разрушении, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали про взрывы в Орехове 13 апреля — россияне нанесли три авиаудара по городку.

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