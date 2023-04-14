Война в Украине

Удар изо всех видов оружия по городу и области! Что известно про обстрел Запорожья 14 апреля

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 апреля 2023, 09:50
Вибухи в Запоріжжі сьогодні — обстріл Запоріжжя 14 квітня
Фото: Facebook ГСЧС Украины

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Удар изо всех видов оружия по городу и области! Что известно про обстрел Запорожья 14 апреля
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