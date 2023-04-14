Півсотні обстрілів на день, але кав’ярні відкриті. Як живе Херсон “за крок” від росіян

Жити в місті, яке поділене на зони небезпеки, але ходити до кав’ярні та планувати життя. Парадокс Херсона — дня не минає без обстрілів міста та області.

Уже від початку цієї доби відомо про щонайменше двох загиблих людей і двох поранених внаслідок обстрілу деокупованої частини Херсонщини.

Разом з тим у місті працюють магазини та кав’ярні, людей навесні суттєво побільшало. Вони зізнаються: на жаль, вже стали звикати до постійних обстрілів, адже ворог може бити від 50 разів на день!

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За минулу добу також відомо про обстріли. За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 68 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 280 снарядів з важкої артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Також відомо, що окупанти бомбардують Херсонщину авіабомбами.

Водночас зараз продовжується евакуація мешканців: щодня з міста та області виїздить близько 50–100 людей.

З 26 березня з прифронтового селища Козацьке у Херсонській області уже евакуйовано понад 70 неповнолітніх, а днями звідти виїхали останні 19 дітей.

Евакуація з Херсонської області є добровільною. Детальніше про те, що таке добровільна евакуація та як про неї дізнатися, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Фото: Getty Images