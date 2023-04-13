Хочуть знищити нашу ідентичність! Окупанти вивезли з музею Херсона 80-85% експонатів

З початку повномасштабної війни росіяни знищують не лише об’єкти критичної інфраструктури, а культури та освіти. Окупанти знищують та грабують музеї, викрадають історичні реліквії, вони хочуть позбавити нас нашої історії та ідентичності.

Уламки російської ракети падали на музей Пирогово, через обстріли постраждав музей, де зберігалися роботи художниці Марії Приймаченко, а як багато музеїв розграбували, які перебували і перебувають в окупації.

Леся Нікітюк під час знімань нового сезону тревел-шоу LeМаршрутка (на Новому каналі) побувала у Херсоні. Вона відвідала Художній музей та Державний архів. Працівники розповіли телеведучій, як окупанти розграбували експонати та документи.

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Як окупанти розграбували музей у Херсоні

Працівниця Художнього музею Анна розповідає, що у приміщенні зберігалися ікони 14 сторіччя, оригінали робіт Айвазовського та Врубеля, а також дуже велика колекція творів українських художників. Вона наголосила, що до початку повномасштабної війни у музеї було понад 14 тис. експонатів.

— З березня і до середини літа ми, скажімо так, таємно ходили на роботу.

Нікого сюди не пускали, придумали легенду, що тут нічого немає. Головним прикриттям були велика реставрація та ремонт будівлі.

Ця хитрість, на жаль, не врятувала музейні експонати. До установи все ж таки прийшли росіяни.

За її словами, 19 липня призначили нового директора від російської “влади”. Він наказав віддавати усе та здаватися, працівникам погрожували.

— У росіян була мета — не залишити жодного матеріального доказу нашої української ідентичності, — каже жінка. Вона додає, що окупанти забрали 80-85% того, що було у музеї.

Як окупанти розграбували Держархів у Херсоні

Крім музею, в Херсоні постраждав також Державний архів. Окупанти вивезли звідти багато історичних документів багатовікової історії усього Півдня України: оригінали листів, грамот, рукописів, географічних мап. Працівниця архіву Ірина каже, що 29 липня окупанти просто випхали працівників, забрали ключі та обмежили доступ.

— Зараз бачимо, що викрали найцінніші документи. Те, що містить інформацію з історії Херсонщини, що цікавить людей, які вивчають свій родовід, що стосується загалом життя на нашій території. Майже все це вивезли.

Було кілька десятків військових, які по ланцюжку завантажували фури й везли артефакти в невідомому напрямку.

Напевно, до Криму. Є надія, що коли росіяни тікатимуть, то будуть рятувати себе, а не наші документи. Тому, сподіваюсь, вони збережуться, — з надією розповідає жінка.

Раніше ми розповідали, як росіяни знищили вщент музей Сковороди на Харківщині.

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