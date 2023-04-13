Війна в Україні

Хочуть знищити нашу ідентичність! Окупанти вивезли з музею Херсона 80-85% експонатів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 17:00
Окупанти вивезли з музею Херсона 80-85% експонатів: що відомо

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